Spotify alza i prezzi: ecco quanto costerà l’abbonamento Premium

Spotify ha annunciato importanti aggiornamenti relativi ai suoi abbonamenti Premium, con modifiche ai prezzi previste a partire dal prossimo mese in diverse regioni, tra cui purtroppo anche il nostro paese.

Da settembre Spotify Premium costa un’euro in più al mese

Crediti: Spotify

La notizia era nell’aria da un po’ e purtroppo ha finalmente trovato la sua ufficialità: a partire dal mese di settembre l’abbonamento Spotify Premium costerà un’euro in più, passando da 10,99€ a 11,99€. I prossimi cambiamenti interesseranno gli abbonati in un vasto numero di mercati globali, inclusi paesi in Asia meridionale, Medio Oriente, Africa, Europa, America Latina e la regione Asia-Pacifico.

Gli utenti attualmente iscritti a un piano Premium riceveranno una notifica via email dettagliata che illustrerà in modo specifico le modifiche applicabili al loro abbonamento. Il nuovo prezzo, tuttavia, verrà imposto fin da subito ai nuovi abbonati, mentre chi ha già sottoscritto Spotify Premium passerà al nuovo prezzo soltanto a partire dal mese di settembre o dal prossimo ciclo di fatturazione. Il prezzo, ovviamente, aumenterà anche in Italia.