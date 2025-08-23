Sony Xperia 1 VII: dopo lo stop alle vendite in Europa si prepara al ritorno

Dopo un periodo di stop alle vendite, il top di gamma Sony Xperia 1 VII ritornerà disponibile in Europa nei mercati idonei a partire dal 25 agosto. Questo segna la fine di un’attesa per chi desidera mettere le mani su uno dei flagship Android più discussi dell’anno.

Cosa era successo? I problemi di Sony Xperia 1 VII

Crediti: Sony

Circa un mese fa, le vendite del Sony Xperia 1 VII in Europa erano state messe in pausa. La ragione? Sony aveva avviato un programma di sostituzione a causa di alcuni problemi riscontrati su diverse unità. I difetti includevano riavvii casuali, spegnimenti improvvisi e, in alcuni casi, l’incapacità del dispositivo di accendersi.

L’azienda ha prontamente avviato un’indagine approfondita per comprendere la natura di questi malfunzionamenti. I risultati hanno rivelato che alcune unità di Xperia 1 VII erano dotate da una scheda madre difettosa.

Di fronte a questi inconvenienti, Sony ha agito su vari fronti: ha offerto un programma di sostituzione gratuito per tutti gli utenti che si sono trovati con un dispositivo difettoso; per prevenire il ripetersi di tali problematiche, Sony ha modificato il proprio processo di fabbricazione in modo che le future unità messe in commercio non presentino gli stessi difetti.

Con le problematiche risolte, Xperia 1 VII è pronto a fare il suo ritorno ufficiale dal 25 agosto. Il nuovo top di gamma della famiglia è stato lanciato lo scorso maggio, ma al momento non è ancora disponibile all’acquisto in Italia. Nel frattempo sono spuntati i dettagli del modello di fascia media Xperia 10 VII, in arrivo prossimamente.