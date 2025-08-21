Non bastava la serie Elite: ci sarà anche lo Snapdragon 8 Gen 5

Lo scorso anno Qualcomm ha cambiato ancora una volta la nomenclatura della sua serie principale di SoC per smartphone. Lo Snapdragon 8 Gen 4 non è mai arrivato e al suo posto c’è stato il passaggio alla serie Elite. Ora sembra che il chipmaker sia intenzionato a ritornare sui suoi passi con lo Snapdragon 8 Gen 5: no, non sostituirà i modelli Elite ma dovrebbe affiancare il nuovo SoC di punta.

Qualcomm avrebbe in programma di lanciare lo Snapdragon 8 Gen 5: ecco cosa sappiamo sul prossimo SoC di fascia alta

Crediti: Qualcomm

Il Summit annuale di Qualcomm è fissato per il 23 settembre, in netto anticipo rispetto al solito. Durante l’evento sarà annunciato lo Snapdragon 8 Elite 2, il chipset dei top di gamma di prossima generazione atteso a bordo di Xiaomi 16, OnePlus 15 e tanti altri ancora.

Nonostante l’abbandono della numerazione precedente – l’azienda è passata da Snapdragon 8 Gen 3 a Snapdragon 8 Elite – a questo giro potrebbe esserci una sorpresa. Il produttore dovrebbe lanciare lo Snapdragon 8 Gen 5, siglato SM8845.

Il SoC sarebbe presentato insieme al modello 8 Elite 2 (SM8850) e dovrebbe posizionarsi poco sotto quest’ultimo. Stando alle ultime indiscrezioni da parte di Digital Chat Station, noto insider cinese, si tratterebbe di un chipset completamente inedito e non di una variante potenziata dell’attuale Snapdragon 8s Gen 4 (lanciato ad aprile e destinato alla fascia medio-alta).

Il misterioso Snapdragon 8 Gen 5 sarebbe un vero e proprio SoC di punta, realizzato con lo stesso processo a 3 nm N3P della versione 8 Elite 2 e dotato della nuova architettura proprietaria Oryon con il supporto al set di istruzioni SME (Scalable Matrix Extension) per l’accelerazione AI. Dovrebbe avere una configurazione 2 + 6 ma per ora non c’è altro.

L’insider sostiene che vari produttori hanno già puntato sul nuovo chip: tra questi ci sarebbero Xiaomi, Honor e Realme, rispettivamente con Redmi K90, Honor GT 2 e Realme Neo 8.