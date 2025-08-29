Snapdragon 8 Elite 2? No, il SoC dei prossimi flagship potrebbe cambiare nome

Dopo la serie 800 (lo Snapdragon 888/888+ è stato l’ultimo rappresentate), Qualcomm ha introdotto la famiglia 8 composta dai SoC 8 Gen 1, 8+ Gen 1, 8 Gen 2 e 8 Gen 3; tra questi anche le versioni di fascia alta 8s e le varianti For Galaxy, in collaborazione con Samsung.

Ed ora dall’insider Digital Chat Station arriva una possibile novità: il chipset conosciuto finora con la sigla SM8850 potrebbe debuttare come Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Arriva lo Snapdragon 8 Elite Gen 5? La serie di punta di Qualcomm potrebbe cambiare nome ancora una volta

Crediti: Qualcomm

Quindi niente Snapdragon 8 Elite 2 oppure Gen 2, ma un salto generazionale da 8 Elite a Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il motivo non viene specificato ma proprio di recente sono apparsi dei rumor in merito alla presunta uscita dello Snapdragon 8 Gen 5 come chipset di fascia alta.

L’impressione è che Qualcomm voglia unire la nomenclatura Elite con in concetto di generazioni, riprendendo da dove aveva lasciato. La Gen 4 è stata saltata (si tratta a tutti gli effetti della versione 8 Elite) e quindi il produttore passerebbe direttamente alla Gen 5.

Crediti: Weibo

Insomma, sembra di avere a che fare con Xiaomi solo che anziché avere decine di rebrand con nomi differenti in questo caso Qualcomm avrebbe deciso di fare un po’ di confusione sul nome della sua serie di SoC di punta. Diciamo che il sistema di nomenclatura dell’azienda è abbastanza incoerente e per i meno esperti può essere difficile capire quale sia l’ordine dei chipset top di gamma.

Comunque al momento lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è solo un rumor: per una conferma ufficiale restiamo in attesa di novità da parte di Qualcomm. Non ci sarà da attendere troppo dato che il Summit annuale del chipmaker USA è atteso per il 23 settembre.