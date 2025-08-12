Snapdragon 8 Elite 2 mostra i muscoli su Geekbench: punteggi da record a bordo di un inedito smartphone Samsung

Snapdragon 8 Elite 2, il prossimo processore di punta di Qualcomm, ha fatto la sua prima apparizione anticipata su Geekbench, montato su un dispositivo Samsung con codice modello SM-S947U, che si ritiene possa essere l’inedito Galaxy S26 Edge. Questa anteprima arriva oltre un mese prima del suo lancio ufficiale, generando grande attesa per quelle che saranno le prestazioni ufficiali del nuovo flagship per smartphone.

Snapdragon 8 Elite 2, che potenza! Exynos 2600 anninetato nei primi benchmark

Crediti: Geekbench

Nei test di Geekbench 6.4, lo Snapdragon 8 Elite 2 ha raggiunto un impressionante punteggio single-core di 3.393 e un punteggio multi-core di 11.515. Questo rappresenta un aumento di circa il 9% nelle prestazioni single-core rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 8 Elite, che si attestava intorno ai 3.125 e 9.932 negli stessi test.

È fondamentale notare che questi risultati non mostrano il pieno potenziale del chip: il core principale della CPU era limitato a 4.0GHz, ben al di sotto del suo massimo di 4.74GHz. Ciò suggerisce che c’è ancora molta potenza da sbloccare, tipico dell’hardware pre-release.

Snapdragon 8 Elite 2 mantiene un layout di CPU familiare con 6+2 core. I sei core di efficienza operano a una velocità di clock di 3.63GHz. Una novità significativa è il supporto per il set di istruzioni SME (Scalable Matrix Extensions), che promette di migliorare notevolmente i carichi di lavoro legati all’AI e al machine learning. Il prototipo del Galaxy S26 Edge testato era equipaggiato con 12GB di RAM e eseguiva Android 16, probabilmente con una build iniziale di Samsung One UI 8.0.

Anche a potenza parziale, lo Snapdragon 8 Elite 2 ha dimostrato di superare chiaramente l’Exynos 2600, che ha ottenuto punteggi Geekbench di 2.155 (single-core) e 7.788 (multi-core). Sebbene manchino ancora confronti diretti con il suo vero rivale, il Dimensity 9500, la sua performance attuale è già notevole.

L’attesissima presentazione ufficiale dello Snapdragon 8 Elite 2 avverrà durante l’evento Snapdragon Summit il 23 settembre. Sarà interessante vedere quali ulteriori miglioramenti e funzionalità verranno rivelati per questo promettente processore mobile.