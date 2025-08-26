Questi Xiaomi, Redmi e POCO non si aggiorneranno ad Android 16

Spunta una prima lista con tutti gli smartphone Xiaomi (ma anche Redmi e POCO) che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 16. Date un’occhiata per scoprire se il vostro telefono è in elenco ma tenete a mente che non si tratta ancora di una lista ufficiale.
Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno Android 16: ecco la lista provvisoria (NON ufficiale)
Secondo quanto riportato dalla fonte, tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in questo elenco (ricordiamo, non si tratta di una lista ufficiale) riceveranno l’ultima versione dell’UI del brand cinese. Quindi i dispositivi si aggiorneranno ad HyperOS 3 ma su base Android 15: per loro non ci sarà il passaggio al nuovo major update dell’OS del robottino verde.
Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
Redmi
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
POCO
- POCO C65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
Quando esce HyperOS 3?
Ci siamo posti questa domanda in varie occasioni ma purtroppo al momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Xiaomi. Il debutto in Cina dovrebbe avvenire con la presentazione dei nuovi top di gamma della serie Xiaomi 16, attesa entro fine settembre.
Per l’uscita internazionale, chiaramente ci sarà da attendere: probabilmente se ne parlerà per l’ultimo periodo d’anno, ma per ora è solo un’ipotesi. Vi lasciamo con la lista non ufficiale degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero aggiornarsi ad HyperOS 3.