I pieghevoli non convincono: meglio i Power Bank, per Realme

Non ci sarà uno smartphone pieghevole di Realme: lo rivela il CEO del brand, confermando un cambio di strategia per quanto riguarda il settore dei foldable. Tuttavia questo non significa che l’azienda navighi in cattive acque, anzi si punta ad espandere ancora più il suo ecosistema.

Niente smartphone pieghevole per Realme: il cambio di rotta confermato dal CEO

Brevetto di smartphone pieghevole di Realme – Crediti: 91mobiles

Nel corso di un’intervista in occasione del 7 anniversario di Realme (il 28 agosto), il CEO Xu Qi Chase ha confermato che per il momento non ci sono piani per uno smartphone pieghevole. Il motivo è presto detto: costi elevati e un fascino commerciale ancora limitato.

Al contrario Realme è decisa ad espandere il suo ecosistema con nuovi accessori, puntando su auricolari, Power Bank ed altro. Non a caso a settembre si terrà l’evento di lancio in Cina della serie Realme 15 (già disponibile Global) e per l’occasione verrà annunciata anche una super Power Bank da 20.000 mAh, con ricarica da 45W e tre colorazioni.

Nuova Power Bank in arrivo a settembre in Cina – Crediti: Realme

Di recente l’azienda ha svelato i suoi nuovi Concept Phone: uno smartphone con una colossale batteria da 15.000 mAh ed uno con una ventola di raffreddamento. Insomma, il brand cinese continua a sperimentare ma non ci sarà uno smartphone pieghevole (almeno per il momento).

C’è da dire che il brand cinese è stato sempre molto incerto sulla questione, forse per il timore di fare il passo più lungo della gamba (è una nostra ipotesi). Nel 2024 è stato avvistato un brevetto di Realme dedicato ad un pieghevole mentre nel 2023 lo stesso CEO ha indetto un sondaggio per far scegliere agli utenti tra Realme Flip e Fold.

Volendo essere ancora più pignoli e andando indietro nel tempo, nel 2022 Realme ha frenato gli entusiasmi sul suo pieghevole, salto parlare poi di un possibile foldable economico solo pochi mesi dopo. Quando si dice avere le idee poco chiare!