Metz Google TV da 40″ a soli 169€, con spedizione EU: occasione d’oro AliExpress!

Da vari mesi AliExpress ha iniziato a fare sul serio: lo store cinese ha deciso di lanciare il guanto di sfida ai rivali, diventando una valida alternativa ai principali e-commerce (cinesi e non) grazie a tutta una serie di iniziative. I prodotti con spedizione dall’Europa sono ormai tantissimi, i coupon non mancano mai ed è tempo di puntare su più categorie di articoli, come nel caso dei televisori smart.

Questi due modelli Metz sono dotati di Google TV e sono l’ideale per il tuo salotto, specialmente se stai puntando al massimo risparmio: il prezzo è super conveniente e con i nuovi coupon esclusivi lo diventa ancora di più!

Due smart TV Metz in super offerta su AliExpress, entrambi con Google TV: si parte da soli 129€

Crediti: Metz

In questi giorni (e fino al 27 agosto) è attiva la promozione Back to School, con occasioni anche fino all’80% di sconto. Chiaramente il ritorno a scuola è un pretesto: le offerte non riguardano solo prodotti per studenti, ma ci sono anche tantissime altre categorie.

Ti segnaliamo due smart TV targati Metz, entrambi dotati di Google TV e con spedizione gratis direttamente dall’Europa.

La versione minore 32MTE6000Y è dotata di un pannello HD da 32″ con HDR10, bordi sottilissimi ed un pratico telecomando con i tasti rapidi per le varie piattaforme di streaming e il supporto ai comandi vocali. Il fratello maggiore 40MTE6000Z monta uno schermo Full HD da 40″ con HDR10, bassa emissione di luci blu, tecnologia Eye Care, Dolby Audio e Bluetooth 5.0.

Il modello top Metz 40MTE6000Z è in offerta a 169,88€ riscattando il codice sconto “GIZDEAL28“. Il televisore da 32” Metz 32MTE6000Y scende invece a 129,93€ utilizzando il coupon “GIZDEAL15“. Entrambi i dispositivi beneficiano della spedizione gratis dall’Europa (precisamente dai magazzini spagnoli di AliExpress).

