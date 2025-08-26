Project Moohan: nuovi dettagli su uscita e prezzo del visore XR di Samsung

Dopo il primo avvistamento durante l’evento Unpacked di gennaio (quello dedicato alla serie S25), del visore XR di Samsung si è saputo molto poco in via ufficiale. Project Moohan sarebbe ormai molto vicino al debutto e un report dalla Corea del Sud rivela quando sarà annunciato, insieme a nuovi indizi su prezzo e disponibilità.

Samsung Project Moohan è ormai pronto al debutto: le ultime indiscrezioni su uscita, prezzo e disponibilità

Crediti: Samsung

Nato dalla collaborazione tra Samsung e Google, il visore XR chiamato Project Moohan (il nome commerciale è ancora sconosciuto) si presenta come l’alternativa ad Apple Vision Pro dei due colossi Android.

Le ultime novità “confermano” i leak precedenti ed aggiungono qualche dettaglio in più. Il primo visore XR di Samsung dovrebbe essere presentato durante un evento Unpacked fissato per il 29 settembre. La stessa azienda sostiene che la presentazione del terminale arriverà entro fine anno, quindi si tratta di una data plausibile.

Sempre in linea con le indiscrezioni passate, il visore dovrebbe debuttare prima in Corea del Sud: le vendite partirebbero il 13 ottobre e sarebbe prevista la distribuzione anche in altri mercati (ma successivamente).

Per il prezzo si vocifera di una cifra compresa da 2,5 e 4 milioni di won, circa 1.537€/2.460€ al cambio attuale. Per quanto possa sembrare un cifra salata è sicuramente molto più economia rispetto ai 3,499$ di Apple Vision Pro.

Sempre secondo il nuovo report, Samsung conterebbe di spedire circa 100.000 unità del suo visore (contro le 224.000 unità del modello Apple nel 2024).

In merito alle specifiche, Project Moohan dovrebbe montare il SoC Snapdragon XR2+ Gen 2 di Qualcomm, due display micro OLED a 90 Hz, 12 fotocamere integrate, una batteria esterna. Lato software troveremo Android XR, l’interfaccia di Google pensata appositamente per la realtà mista.