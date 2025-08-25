Questo fastidioso bug di One UI 8 può farti perdere notifiche importanti

In queste ore vari utenti su Reddit stanno discutendo in merito ad un bug della One UI 8, ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung. Il problema? In tanti stanno perdendo le notifiche a causa di un difetto che colpisce le impostazioni della modalità Non Disturbare.

Samsung, scovato un fastidioso bug delle notifiche della One UI 8: tutti i dettagli

Crediti: Samsung

Attualmente l’ultima One UI 8 è disponibile solo per alcuni modelli di Samsung (Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7) mentre il rilascio per tutti è atteso nel corso delle prossime settimane. Aspettando di saperne di più in merito al roll out, si sta verificando un fastidioso bug che colpisce le impostazioni della modalità Non Disturbare (DND).

La nuova UI di Samsung – su base Android 16 – presenta varie novità ma alcuni utenti lamentano problemi con il reset automatico delle preferenze della modalità DND.

Secondo quanto riportato su Reddit, le impostazioni personalizzate della modalità vengono perse senza che l’utente se ne renda conto. Il risultato? Chiamate da contatti specifici e notifiche da app autorizzate perse nonostante siano state approvate in precedenza.

Questo vuol dire che gli utenti colpiti dal bug stanno perdendo chiamate e messaggi importanti, dato che questi vengono silenziati a prescindere. Al momento il difetto si è verificato sia sui modelli Z Fold e Z Flip 7 che sui dispositivi che montano la beta di One UI 8.

Intanto Samsung ha rilasciato un fix nella beta di One Ui 8 per la serie Galaxy S25. Tuttavia l’update non è ancora disponibile per gli altri smartphone colpiti dal bug.