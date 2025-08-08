One UI 8 Beta anche su Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23: ecco quando potrebbe arrivare

L’attesa per la One UI 8, basata su Android 16, sta per finire per i possessori di dispositivi Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23. L’azienda coreana ha già confermato l’estensione della disponibilità della beta, ma grazie ad un nuovo leak ora abbiamo dettagli più precisi sulle possibili date di rilascio.

Agosto rovente per Galaxy S24 e S23: sta arrivando One UI 8 Beta

Crediti: Samsung

La buona notizia è che la beta di One UI 8 arriverà molto presto su molti smartphone della famiglia Galaxy. Un nuovo leak in arrivo da un celebre insider di Twitter/X, infatti, ha fornito quelle che potrebbero essere le date esatte per il rollout: i dispositivi Galaxy S24 potrebbero aver accesso alla beta di One UI 8 il 13 agosto, mentre i possessori di Galaxy S23 dovranno attendere fino all’8 settembre. È importante notare che queste sono da considerare unicamente indiscrezioni.

Hearing from sources: Samsung might roll out One UI 8 Beta on these dates



• Galaxy S24 – Aug 13

• Galaxy S23 – Sept 8



(±1–2 days because, well… Samsung loves surprises 😅) pic.twitter.com/77uVvtl2oe — Tarun Vats (@tarunvats33) August 7, 2025

E per quanto riguarda la versione stabile e finale di One UI 8? Si spera che questa versione venga rilasciata per i modelli Galaxy S25 a un certo punto il mese prossimo. I dispositivi più datati, inclusi i popolari Galaxy S24 e S23, la riceveranno in seguito.