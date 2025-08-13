Samsung Odyssey OLED G6 2025, ecco il primo monitor da gaming OLED da 500Hz



Colori vividi, contrasti eccellenti e, per la prima volta al mondo, una frequenza di aggiornamento pari a ben 500Hz: tutto questo è il monitor Samsung Odyssey OLED G6, l’alleato perfetto per tutti i giocatori professionisti.

Samsung Odyssey OLED G6, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo monitor da gioco sudcoreano

Crediti: Samsung

Con il suo nuovo monitor, il Samsung Odyssey OLED G6, l’azienda coreana ha abbattuto i limiti legati all’utilizzo dei display OLED per il gaming, ovvero maggiore lentezza (nonostante le immagini più ricche) rispetto ai classici IPS o VA. Proprio questo, infatti, è il primo monitor OLED al mondo con una frequenza di aggiornamento pari a ben 500Hz. Questo significa che, insieme al GTC di appena 0,03ms, i giocatori potranno godere di immagini più fluide e reattive nonché di una notevole riduzione del fastidioso effetto sfocato a tutto vantaggio di una migliore esperienza di gioco.

Samsung Odyssey OLED G6 ha una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) in rapporto 16:9 e una dimensione di 27 pollici. Il pannello QD-OLED è antiriflesso e supporta due diverse tecnologie: la AMD FreeSync Premium Pro e la NVIDIA G-Sync.

Diversi test l’hanno, comunque, dimostrato poco “ideale” per stanze particolarmente luminose e questo nonostante sia dotato di una certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Poco male dal momento che, comunque, lo scopo principale per il quale è nato il nuovo Samsung Odyssey OLED G6 è quello di mostrare i giochi su monitor ad altissima velocità senza che questo vada, però, a sacrificare la qualità generale dell’immagine.

Samsung Odyssey OLED G6 2025 è già disponibile anche in Italia tramite il sito ufficiale di Samsung al prezzo di 999€.