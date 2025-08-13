Samsung Odyssey OLED G6 2025, ecco il primo monitor da gaming OLED da 500Hz

Colori vividi, contrasti eccellenti e, per la prima volta al mondo, una frequenza di aggiornamento pari a ben 500Hz: tutto questo è il monitor Samsung Odyssey OLED G6, l’alleato perfetto per tutti i giocatori professionisti.
Samsung Odyssey OLED G6, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo monitor da gioco sudcoreano
Con il suo nuovo monitor, il Samsung Odyssey OLED G6, l’azienda coreana ha abbattuto i limiti legati all’utilizzo dei display OLED per il gaming, ovvero maggiore lentezza (nonostante le immagini più ricche) rispetto ai classici IPS o VA. Proprio questo, infatti, è il primo monitor OLED al mondo con una frequenza di aggiornamento pari a ben 500Hz. Questo significa che, insieme al GTC di appena 0,03ms, i giocatori potranno godere di immagini più fluide e reattive nonché di una notevole riduzione del fastidioso effetto sfocato a tutto vantaggio di una migliore esperienza di gioco.
Samsung Odyssey OLED G6 ha una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) in rapporto 16:9 e una dimensione di 27 pollici. Il pannello QD-OLED è antiriflesso e supporta due diverse tecnologie: la AMD FreeSync Premium Pro e la NVIDIA G-Sync.
Diversi test l’hanno, comunque, dimostrato poco “ideale” per stanze particolarmente luminose e questo nonostante sia dotato di una certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Poco male dal momento che, comunque, lo scopo principale per il quale è nato il nuovo Samsung Odyssey OLED G6 è quello di mostrare i giochi su monitor ad altissima velocità senza che questo vada, però, a sacrificare la qualità generale dell’immagine.
Samsung Odyssey OLED G6 2025 è già disponibile anche in Italia tramite il sito ufficiale di Samsung al prezzo di 999€.