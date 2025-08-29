Samsung e Microsoft Copilot: l’AI trasforma la tua esperienza TV e monitor



Samsung Electronics ha annunciato l’integrazione di Microsoft Copilot nella sua gamma di TV e monitor smart 2025. Questa mossa strategica consolida l’impegno del brand nel portare esperienze personalizzate e intelligenti sui suoi schermi, potenziando le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con Samsung Vision AI.

Nuovi modi per scoprire contenuti e interagire con le smart TV e i monitor Samsung: arriva Microsoft Copilot

Crediti: Samsung

Con Copilot, accedere a un assistente AI direttamente dal tuo schermo sarà più semplice che mai. Grazie a comandi vocali o un clic del telecomando, potrai scoprire nuovi contenuti, interagire e ottenere il massimo dalla tua smart TV o monitor.

Immagina di voler sapere di più su un attore, riassumere una trama complessa o chiarire concetti difficili: Copilot fornirà risposte istantanee e consigli personalizzati.

L’assistente sarà accessibile direttamente dalla home del sistema operativo Samsung Tizen, da Samsung Daily+ (l’hub lifestyle dell’azienda) e tramite Click to Search, offrendo un’AI conversazionale in una vasta gamma di scenari.

Kevin Lee di Samsung ha affermato che questa partnership sta “ridefinendo lo standard degli schermi smart basati sull’AI”, mentre David Washington di Microsoft AI ha aggiunto che Copilot è stato progettato per diventare un “vero assistente AI nel salotto delle persone”.

L’integrazione di Copilot sarà disponibile su diversi modelli TV 2025, inclusi Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame, e sugli Smart Monitor M7, M8 e M9.