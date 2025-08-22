Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: c’è tutto, manca solo l’uscita!

Manca ormai pochissimo al lancio della nuova serie di tablet di Samsung e la prova è nelle indiscrezioni: ormai la panoramica di quello che ci aspetta è praticamente completa, con una sfilza di leak tra immagini, specifiche tecniche e perfino dettagli sul prezzo in Europa. Ecco tutto quello che è trapelano finora su Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: il trittico dovrebbe debuttare a settembre!

Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: tutto quello che sappiamo finora tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Winfuture

Mancava solo lui all’appello e alla fine i leak sono arrivati: Samsung Galaxy Tab S11 sarebbe il modello di ingresso della gamma, con molte specifiche in comune con il modello Ultra. A differenza di quest’ultimo dovremmo avere una singola fotocamera ed un display AMOLED di dimensioni più contenute (da 11″ di diagonale).

Frontalmente ci sono cornici pronunciate mentre il retro è realizzato in metallo, interrotto solo dalle bande per la ricezione. Ad alimentare il tutto ci sarebbe una batteria da 8.400 mAh (45W), con il Dimensity 9400 di MediaTek a gestire il comparto.

Crediti: Winfuture

Quest’anno non dovremmo avere una variante Plus: si passerebbe direttamente a Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, il modello di punta. Dotato di un maxi schermo AMOLED da 14,6″, rispetto al predecessore avremmo un notch più contenuto rispetto a quello squadrato di Tab S10 Ultra.

Il comparto fotografico migliorerebbe con un doppio sensore (c’è un ultra-grandangolare) mentre la batteria salirebbe a ben 11.600 mAh di capacità, sempre con ricarica da 45W. La parte centrale resterebbe invariata, con il Dimensity 9400 come protagonista delle specifiche.

Crediti: Winfuture

Dopo la bellezza di 5 anni dall’ultimo Tab S6 Lite (del 2020, ma ci sono state alcune riedizioni nel tempo), l’azienda reintroduce la serie Lite. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 Lite sarebbe il più accessibile della famiglia ma a fronte di alcuni compromessi.

Lo schermo scenderebbe a 10,9″ (con un pannello LCD), mentre il processore sarebbe l’Exynos 1380. Completerebbe il quadro una batteria da 8.000 mAh e una singola fotocamera posteriore da 8 MP.

Crediti: Samsung

Al momento non c’è ancora una data ufficiale: tuttavia Samsung ha fissato un evento per il 4 settembre, in occasione della fiera di Berlino (IFA 2025). Secondo i più questo sarà il palcoscenico dei nuovi tablet del brand.

Per quanto riguarda il prezzo, la serie Samsung Galaxy S11 dovrebbe partire da 899€ mentre con il modello S10 Lite si scenderebbe a 399€. Di seguito trovate tutte le configurazioni ed il relativo prezzo: ricordiamo che si tratta di leak, quindi da prendere con cautela. Seguono le schede tecniche complete dei tablet, anche in questo caso frutto di indiscrezioni.

Samsung Galaxy Tab S11

12/128 GB Wi-Fi: 899€

12/128 GB Wi-Fi + 5G: 1.049€

12/256 GB Wi-Fi: 959€

12/256 GB Wi-Fi + 5G: 1.109€

12/512 GB Wi-Fi: 1.079€

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

12/256 GB Wi-Fi: 1.339€

12/256 GB Wi-Fi + 5G: 1.489€

12/512 GB Wi-Fi: 1.459€

16 GB / 1 TB Wi-Fi: 1.759€

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

6/128 GB Wi-Fi: 399€

6/128 GB Wi-Fi + 5G: 459€

8/256 GB Wi-Fi: 469€

8/256 GB Wi-Fi + 5G: 529€

Samsung Galaxy Tab S11 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm, 482 grammi

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 11″ 2K+ (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,62 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12 GB

Storage: 128/256/512 GB espandibile (micro SD)

Batteria: 8.400 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: singola 13 MP (f/?)

Selfie camera: 12 MP (f/?)

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, quattro speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 326,7 x 208,3 x 5,5 mm, 692 grammi

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,62 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12/16 GB

Storage: 256/512 GB/1 TB espandibile (micro SD)

Batteria: 11.600 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 12 + 13 MP (f/?) con ultra-wide

Selfie camera: 12 MP (f/?)

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, quattro speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Samsung Galaxy Tab S10 Lite – Scheda tecnica presunta