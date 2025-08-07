Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: un leak svela i prezzi dei nuovi tablet in Europa

La lineup del 2025 di Samsung sta per assumere la sua forma definitiva, con la presentazione dei tablet di nuova generazione che sembra essere sempre più vicina. Seppur per il momento ci siano poche informazioni su quelle che potrebbero essere le novità dei nuovi Samsung Galaxy Tab S11, un leak ci offre una prima panoramica su quelli che dovrebbero essere i prezzi in Europa per questi inediti dispositivi.

Dopo smartphone e foldable arriva anche la nuova generazione di tablet di Samsung

Crediti: @evleaks (X)

Secondo le informazioni raccolta da billbill-kun e Dealabs, nelle prossime settimane Samsung potrebbe presentare ben tre nuovi tablet: Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy Tab S10 Lite. Il più economico, ovviamente, potrebbe essere la versione Lite dell’attuale generazione S10, mentre per la nuova serie S11 sembrerebbero essere previste diverse configurazioni di memorie e connettività, con le più grandi però limitate al solo Wi-Fi. Di seguito tutte le informazioni sui possibili prezzi.

Samsung Galaxy Tab S11

12/128 GB Wi-Fi: 899€

12/128 GB Wi-Fi + 5G: 1.049€

12/256 GB Wi-Fi: 959€

12/256 GB Wi-Fi + 5G: 1.109€

12/512 GB Wi-Fi: 1.079€

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

12/256 GB Wi-Fi: 1.339€

12/256 GB Wi-Fi + 5G: 1.489€

12/512 GB Wi-Fi: 1.459€

16 GB / 1 TB Wi-Fi: 1.759€

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

6/128 GB Wi-Fi: 399€

6/128 GB Wi-Fi + 5G: 459€

8/256 GB Wi-Fi: 469€

8/256 GB Wi-Fi + 5G: 529€

Ovviamente, per il momento, si tratta soltanto di indiscrezioni: per le conferme ufficiali è molto probabile che dovremo attendere almeno il mese di settembre. Stando al medesimo leak, infatti, i nuovi tablet potrebbero essere presentati da Samsung tra il 4 e il 5 settembre.