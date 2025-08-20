Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: batteria più grande e maxi display per il nuovo tablet premium

Si torna a parlare del prossimo tablet di punta del brand asiatico, stavolta con immagini e specifiche direttamente dall’insider Roland Quandt, tra i più affidabili del mondo tech. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra avrà a bordo una batteria più capiente per la prima volta dopo 3 anni mentre ci sarà anche un leggerissimo cambio di look.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra senza segreti, tra immagini e specifiche: tutti i leak finora
Il prossimo tablet top di gamma passerà dagli attuali 11.200 mAh ad una batteria da 11.600 mAh: nulla di trascendentale, quindi, bensì un aumento minimo. Comunque si tratta del primo cambiamento nell’arco di ben 3 anni, dato che l’ultimo boost alla batteria è arrivato con Galaxy S8 Ultra (nel 2022). La velocità di ricarica dovrebbe restare invariata, ossia 45W.
Oltre a mostrare il design, Roland Quandt svela anche numerosi dettagli sulle specifiche: le immagini leak mostrano un design simile a quello attuale, fatta eccezione per un notch ridotto. Il cuore del dispositivo sarà il Dimensity 9400 secondo il noto insider, mentre in base a quanto emerso su Geekbench dovrebbe trattarsi del Dimensity 9400+.
Non c’è ancora una data ma il lancio è atteso entro fine settembre; oltre al modello Ultra dovrebbe debuttare anche Galaxy Tab S11 base e Tab S10 Lite. Nelle scorse settimane un leak ha svelato i possibili prezzi per l’Europa dell’intera gamma.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 5 mm di spessore
- Colorazioni: Silver, Gray
- Certificazione IP68
- Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 9400, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,62 GHz – Cortex-X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- GPU: Immortalis-G925
- RAM: fino a 16 GB
- Storage: fino a 1 TB non espandibile (micro SD)
- Batteria: 11.600 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: doppia 12 + 13 MP (f/?) con ultra-wide
- Selfie camera: 12 MP (f/?)
- Connettività e altro: SIM 5G opzionale, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0