Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: batteria più grande e maxi display per il nuovo tablet premium

Si torna a parlare del prossimo tablet di punta del brand asiatico, stavolta con immagini e specifiche direttamente dall’insider Roland Quandt, tra i più affidabili del mondo tech. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra avrà a bordo una batteria più capiente per la prima volta dopo 3 anni mentre ci sarà anche un leggerissimo cambio di look.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra senza segreti, tra immagini e specifiche: tutti i leak finora

Crediti: winfuture

Il prossimo tablet top di gamma passerà dagli attuali 11.200 mAh ad una batteria da 11.600 mAh: nulla di trascendentale, quindi, bensì un aumento minimo. Comunque si tratta del primo cambiamento nell’arco di ben 3 anni, dato che l’ultimo boost alla batteria è arrivato con Galaxy S8 Ultra (nel 2022). La velocità di ricarica dovrebbe restare invariata, ossia 45W.

Oltre a mostrare il design, Roland Quandt svela anche numerosi dettagli sulle specifiche: le immagini leak mostrano un design simile a quello attuale, fatta eccezione per un notch ridotto. Il cuore del dispositivo sarà il Dimensity 9400 secondo il noto insider, mentre in base a quanto emerso su Geekbench dovrebbe trattarsi del Dimensity 9400+.

Crediti: winfuture

Non c’è ancora una data ma il lancio è atteso entro fine settembre; oltre al modello Ultra dovrebbe debuttare anche Galaxy Tab S11 base e Tab S10 Lite. Nelle scorse settimane un leak ha svelato i possibili prezzi per l’Europa dell’intera gamma.

Scheda tecnica presunta