Samsung Galaxy Tab S10 Lite senza segreti: questo leaker svela quasi tutto

A distanza di ben 5 anni dall’ultimo modello (Tab S6 Lite del 2020), il produttore asiatico sarebbe pronto e riportare sotto i riflettori la gamma Lite, i tablet economici della famiglia. Samsung Galaxy Tab S10 Lite è già senza segreti grazie al corposo leak di Roland Quandt: l’insider, sempre una garanzia, ci mostra il design, svela le specifiche ed anticipa perfino i prezzi in Europa.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite sta per tornare: ecco immagini, specifiche e prezzi leak per l’Europa

Crediti: Winfuture

In realtà il nuovo tablet era già stato avvistato su Geekbench, ma stavolta la panoramica è praticamente completa. Dotato di un ampio schermo LCD da 10,9″ di diagonale, Samsung Galaxy Tab S10 Lite si presenterà come la scelta di base per la nuova generazione di tablet del brand.

A bordo ci sarebbe lo stesso Exynos 1380 di Galaxy Tab S9 FE, accompagnato da 6 GB di RAM e 256 GB di storage. Il resto del pacchetto comprenderebbe Android 15 (con One UI 7.0), 8.000 mAh di batteria, ricarica da 25W ed una fotocamera principale da 8 MP.

Crediti: Winfuture

Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di un leak e quindi da prendere con cautela fino al debutto.

Dimensioni e peso: 6,6 mm di spessore

Colorazioni: Gray, Silver, Red

Certificazione IP: /

Display: Flat LCD 10,9″ Full HD+ (2.112 x 1.320 pixel) con refresh rate 90 Hz

Sicurezza: /

Raffreddamento passivo

SoC: Samsung Exynos 1380, 5 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G68 MP5

RAM: 6/8 GB

Storage: 128/256 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 8.000 mAh

Ricarica: 25W

Fotocamera: singola 8 MP (f/?)

Selfie camera: 5 MP (f/?)

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 15 con One UI 7.0

Secondo Roland Quandt, il lancio sarebbe previsto a inizio settembre, in occasione di IFA 2025 (la fiera tech di Berlino). L’insider svela anche i possibili prezzi in Europa: 399,9€ per il modello base da 6/128 GB (solo WiFi) e 469,9€ per la variante da 8/256 GB. Per la connettività 5G si salirebbe a 459,9€ (6/128 GB) e 529,9€ (8/256 GB). La serie completa comprenderebbe anche Galaxy Tab S11 e S11 Ultra.