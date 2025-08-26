Samsung Galaxy Tab A11 si avvicina: ci sarà anche un altro tablet economico

Di recente il colosso tech ha annunciato Galaxy Tab S10 Lite: dopo un’assenza di ben 5 anni la serie Lite ha ricevuto un nuovo modello ma a quanto pare non finisce qui. L’azienda ha in programma anche un altro tablet budget: Samsung Galaxy Tab A11 LTE è in dirittura d’arrivo ed una nuova certificazione fa avvicinare ancora di più il lancio.

Samsung Galaxy Tab A11 e Tab A11+ sono in dirittura d’arrivo (ma per ora sappiamo ancora poco)

Galaxy Tab A9 – Crediti: Samsung

La lista delle certificazioni di Samsung Galaxy Tab A11 si allunga: il dispositivo è apparso con la sigla SM-X135G nel database dell’ente Bluetooth SIG, dopo gli avvistamenti delle scorse settimane (Safety Korea, FCC, Wi-Fi Alliance, Nemko, IMEI).

Insomma, il tablet low budget è ormai pronto all’uscita sul mercato e sembra mancano davvero poco ad un annuncio. In merito alle specifiche, il SoC è ancora sconosciuto; il terminale dovrebbe offrire uno schermo LCD da 8,7″, 5.000 mAh di batteria ed una singola fotocamera posteriore. Parliamo quindi di un modello di fascia bassa con prezzi a partire da meno di 200€.

Oltre al modello standard è attesa anche la variante Galaxy Tab A11+: probabilmente avremo uno schermo più ampio (11″), un SoC più performante ed una batteria dotata di una maggiore capienza.

Al momento Samsung Galaxy Tab A11 e A11+ non hanno ancora una data d’uscita. Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del mese di settembre e non è da escludere che i nuovi modelli possano fare capolino durante l’evento di IFA 2025, la fiera tech di Berlino dove Samsung sarà presente (come da tradizione).

Oltre ai due modelli budget e al già annunciato Galaxy Tab S10 Lite ci aspettiamo anche il debutto di Galaxy Tab S11 e S11 Ultra, protagonisti di un corposo leak da diversi giorni.

Scheda tecnica presunta