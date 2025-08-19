Samsung Galaxy S26 Ultra: il display sarà invisibile agli sconosciuti, grazie all’AI

Novità in vista per il display di Samsung Galaxy S26 Ultra: secondo le ultime indiscrezioni il top di gamma utilizzerà una particolare tecnologia basata sull’AI, in grado di rendere lo schermo invisibile alle persone intorno all’utente. Ecco come funzionerà il nuovo pannello pensato per proteggere la privacy (ma al momento si tratta ancora di un rumor).

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere un display che protegge la privacy con l’AI

Crediti: Samsung

In realtà la tecnologia Flex Magic Pixel non è una novità assoluta: presentata al MWC e sviluppata da Samsung Display, si tratta di una funzione basata sull’intelligenza artificiale in grado di “oscurare” lo schermo di un dispositivo.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Flex Magic Pixel sarebbe entrata nella fase di produzione di massa e ci sarebbe la possibilità tangibile di vederla a bordo di Samsung Galaxy S26 Ultra e dei futuri pieghevoli della serie Z.

Questa particolare tecnologia funziona sfruttando gli angoli di visione del display OLED: ad esempio, aprendo un’app bancaria e quindi accedendo ad informazioni sensibili, l’intelligenza artificiale regolerà in automatico i pixel per limitare gli angoli di visione.

In questo modo le persone intorno all’utente principale avranno una vista “oscurata” con un effetto simile a quello di certe pellicole in vetro per la protezione della privacy. Tuttavia, a differenze di queste, non ci sarà un impatto negativo sulla qualità e la luminosità dello schermo.

Aspettando di saperne di più (dato che al momento si tratta di un rumor) potete dare un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak finora su Samsung Galaxy S26 Ultra.