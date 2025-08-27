Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe somigliare ad iPhone 17 Pro

La serie Galaxy S ha visto il progressivo abbandono del modulo fotografico “monoblocco”: la gamma Galaxy S21 è l’ultima ad averlo al completo mentre con la generazione successiva S22 e S22+ presentano il modulo per l’ultima volta mentre S22 Ultra è dotato di sensori inseriti direttamente nella scocca.

Le cose potrebbero cambiare per il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra, almeno secondo un report dalla Corea del Sud. Il top di gamma dovrebbe presentare un modulo fotografico di grandi dimensioni e il motivo sarebbe di natura strutturale.

Samsung Galaxy S26 Ultra con un look in stile iPhone 17 Pro: tutto per una fotocamera migliorata

Galaxy S25 Ultra – Crediti: Samsung

Il dispositivo offrirebbe una fotocamera ancora più performante e ciò richiederebbe un quantitativo maggiore di spazio. Tuttavia non possiamo fare a meno di notare che questo presunto cambiamento di Samsung Galaxy S26 Ultra si verificherebbe proprio in concomitanza con il cambio di stile di iPhone 17 Pro.

I prossimi modelli Pro e Pro Max di Cupertino saranno dotati di un’enorme isola della fotocamera (rettangolare, con angoli arrotondati), una novità assoluta che renderebbe il design molto meno minimale rispetto a quello attuale.

L’appuntamento con l’evento Apple è fissato per il 9 settembre, quindi tra pochissimo, mentre per i prossimi Galaxy S26 bisognerà attendere almeno fino a gennaio.

Da una grande fotocamera derivano grandi responsabilità

Quella di ampliare il modulo fotografico per porre l’accento sulle qualità del comparto (insieme alla necessità strutturale) non è di certo una novità. I principali brand cinesi hanno adottato da tempo questo approccio: le serie Xiaomi Ultra, vivo X, OPPO Find X utilizzano tutti uno spazio enorme per i sensori, con un look ispirato a quello delle macchine fotografiche tradizionali.

Aspettando l’uscita dei nuovi Galaxy S26

Comunque per il momento si tratta solo di indiscrezioni, quindi resta da vedere come cambierà effettivamente il design di Samsung Galaxy S26 Ultra (sempre se cambierà).

La fonte insiste sul fatto che il dispositivo richiederà più spazio per i miglioramenti della fotocamera principale e del teleobiettivo, quindi possiamo aspettarci un balzo in avanti in termini di performance.

Aspettando di saperne di più potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al prossimo modello Ultra di Samsung, con tutte le indiscrezioni finora.