Samsung Galaxy S25 FE: tutto quello che sappiamo sul prossimo flagship economico

L’anno di Samsung è tutt’altro che concluso, e dopo il lancio di numerosi modelli top e mid-range, nonché i nuovi dispositivi pieghevoli, il colosso sudcoreano si prepara a sorprendere gli appassionati con ulteriori novità. L’attenzione è ora puntata su Samsung Galaxy S25 FE: il “flagship economico” dovrebbe fare il suo debutto in anticipo rispetto al predecessore.

Samsung Galaxy S25 FE: tutti i leak finora, in attesa del lancio ufficiale

Design e display

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE dovrebbe presentare il design moderno e funzionale del predecessore, con una tripla fotocamera verticale senza alcun modulo a contenerla ed un display con punch hole centrale.

Tra le caratteristiche anticipate dai leak, troviamo la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, un must have per la fascia alta; il display sarà un pannello flat Dynamic AMOLED da 6,7″ di diagonale con refresh rate fino a 120 Hz, per un’esperienza visiva fluida e reattiva.

La luminosità di picco sarebbe notevole, raggiungendo i 2.600 nit (contro i 1.900 nit), garantendo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo integrerà un lettore d’impronte digitali sotto il display, ma di tipo ottico (i fratelli maggiori della serie S25 e S25 Edge utilizzano una soluzione a ultrasuoni).

Specifiche tecniche e fotocamera

6.7" AMOLED, 120Hz

Exynos 2400, One UI 8

50MP/12MP/8MP, 12MP front

4,500mAh battery, 45W wired, 15W wireless

Le ultime indiscrezioni arrivano da uno degli insider più affidabili sulla piazza, offrendoci una panoramica quasi completa. Sotto la scocca, Samsung Galaxy S25 FE sarà equipaggiato con il chipset proprietario Exynos 2400, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Ci dovrebbe essere un’unico taglio di RAM da 8 GB, ma con 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Comunque si tratta di una scelta comprensibile dato che S25 base offre 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage; quindi il flagship economico avrebbe dalla sua meno memorie come compromesso rispetto ai fratelli maggiori.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh mentre secondo altri insider sarebbe invece di 4.900 mAh. In tutti i casi i leak coincidono sulla ricarica con il supporto ai 45W e wireless da 15W. Di certo un bel passo avanti rispetto ai 25W cablati di S24 FE.

Il comparto fotografico posteriore sarebbe composto da una tripla fotocamera con una configurazione identica a quella del predecessore: un sensore principale da 50 MP con OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Per i selfie e le videochiamate, la fotocamera frontale sarebbe da 12 MP (f/2.2): la vera novità del comparto, visti i 10 MP di S24 FE.

Samsung Galaxy S25 FE – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 161,4 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi

Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520

GPU: Xclipse 940

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 128/256 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh o 4.500 mAh

Ricarica: 45W, wireless 15W

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/?) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8

Prezzo e uscita



Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale precisa, le anticipazioni basate sui risultati finanziari di Samsung suggeriscono che il lancio di Galaxy S25 FE potrebbe avvenire già entro la fine di agosto o all’inizio di settembre.

Questa tempistica lo collocherebbe in netto anticipo rispetto al suo predecessore: Galaxy S24 FE è stato annunciato il 27 settembre 2024, con commercializzazione ad ottobre. Samsung ha inoltre confermato l’annuncio entro la fine dell’anno sia del suo smartphone tri-fold che del visore Project Moohan.

