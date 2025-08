Samsung Galaxy S25 FE è dietro l’angolo: un leak svela la possibile data di uscita

L’anno di Samsung non è ancora giunto al termine: dopo una serie top, vari mid-range e i nuovi pieghevoli, il colosso sudcoreano ha ancora qualche cartuccia in serbo per gli appassionati. Samsung Galaxy S25 FE è in dirittura d’arrivo e il lancio potrebbe avvenire molto presto.

Samsung Galaxy S25 FE in anticipo rispetto al predecessore: ecco quando dovrebbe arrivare il nuovo flagship economico

Galaxy S24 FE – Crediti: Samsung

Di recente l’azienda ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno e tra la mole di numeri sono spuntate anche alcune anticipazioni interessanti. La compagnia ha confermato che Samsung Galaxy S25 FE arriverà prima rispetto al modello attuale.

Non c’è una finestra temporale ma è probabile che il lancio si terrà entro fine agosto oppure a inizio settembre. Per fare un confronto, Galaxy S24 FE è stato annunciato il 27 settembre e commercializzato il 4 ottobre; stavolta le vendite dovrebbero partire prima.

Secondo quanto emerso dall’ultimo report di FNNews, l’azienda coreana potrebbe lanciare il nuovo Galaxy S25 FE il prossimo 19 settembre, almeno in Corea. Il lancio global, tuttavia, potrebbe comunque avvenire intorno a quella data, seppur per il momento manchino ancora i relativi dettagli.

Samsung ha anche confermato (di nuovo) che entro fine anno saranno annunciati sia il suo smartphone tri-fold che il visore Project Moohan. Aspettando di saperne di più vi lasciamo con la scheda tecnica leak di Galaxy S25 FE, il prossimo flagship economico del brand.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 161,4 x 76,6 x 7,4 mm

Certificazione IP68

Display flat Dynamic AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

SoC Samsung Exynos 2400 a 4 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,21 GHz X4 2 x 2,9 GHz A720 3 x 2,6 GHz A720 4 x 1,95 GHz A520

GPU Xclipse 940

8 GB di RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless oppure solo cablata da 45W

Fotocamera da 50 + 12 + 8 MP con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo

Selfie camera da 12 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo

Android 16 con One UI 8

Ultimo aggiornamento: 5 agosto