Samsung Galaxy S25 FE: tante conferme da queste immagini ufficiose

Gabriele Cascone
samsung galaxy s25 fe
Crediti: nieuwemobiel

Il prossimo Samsung Galaxy S25 FE è ormai ad un passo dal debutto: l’ennesima prova arriva dalla divisione portoghese di MediaMarkt, che ha pubblicato per errore la pagina dedicata al flagship economico della serie. In questo modo ha svelato specifiche, design e prezzo: insomma, il leak definitivo in attesa dell’uscita.

samsung galaxy s25 fe
Crediti: nieuwemobiel

Le immagini promozionali dedicate a Samsung Galaxy S25 FE svelano quali saranno le principali novità rispetto a Galaxy S24 FE. Il design non cambierà, con una tripla fotocamera che spunta dalla scocca (senza alcun modulo a contenerla), bordi dritti ed uno schermo piatto con un foro per la selfie camera. Ecco le aggiunte:

  • la selfie camera passerà a 12 MP, contro i 10 MP di S24 FE;
  • la batteria salirà da 4.700 mAh a 4.900 mAh;
  • cambierà anche la ricarica rapida, passando dai soliti 25W a 45W (cablata).

In merito al resto delle specifiche, il flagship economico avrebbe dalla sua un triplo modulo con un sensore da 50 MP con OIS, un ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP (con OIS e zoom 3x). Tra le altre caratteristiche troveremo uno schermo da 6,7″ a 120 Hz, il chipset Exynos 2400 e Android 16 tramite One UI 8.

La pagina di MediaMarkt è stata prontamente rimossa ma non prima di svelare anche il possibile prezzo in Portogallo, ossia 789,9€. Non ci sono ancora dettagli sull’uscita ma è chiaro che ormai il lancio è praticamente dietro l’angolo.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 161,4 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi
  • Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat Dynamic Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus+
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung
  • CPU deca-core
    • 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4
    • 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720
    • 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720
    • 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520
  • GPU: Xclipse 940
  • RAM: 8 GB LPDDR5X
  • Storage: 128/256 GB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 4.900 mAh
  • Ricarica: 45W, wireless 25W
  • Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x
  • Selfie camera: 12 MP (f/2.2)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Google Gemini
  • Sistema operativo: Android 16 con One UI 8