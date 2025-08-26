Samsung Galaxy S25 FE: tante conferme da queste immagini ufficiose

Il prossimo Samsung Galaxy S25 FE è ormai ad un passo dal debutto: l’ennesima prova arriva dalla divisione portoghese di MediaMarkt, che ha pubblicato per errore la pagina dedicata al flagship economico della serie. In questo modo ha svelato specifiche, design e prezzo: insomma, il leak definitivo in attesa dell’uscita.

MediaMarkt ha pubblicato per errore la pagina dedicata a Samsung Galaxy S25 FE: ecco le immagini stampa leak

Crediti: nieuwemobiel

Le immagini promozionali dedicate a Samsung Galaxy S25 FE svelano quali saranno le principali novità rispetto a Galaxy S24 FE. Il design non cambierà, con una tripla fotocamera che spunta dalla scocca (senza alcun modulo a contenerla), bordi dritti ed uno schermo piatto con un foro per la selfie camera. Ecco le aggiunte:

la selfie camera passerà a 12 MP , contro i 10 MP di S24 FE;

, contro i 10 MP di S24 FE; la batteria salirà da 4.700 mAh a 4.900 mAh ;

; cambierà anche la ricarica rapida, passando dai soliti 25W a 45W (cablata).

In merito al resto delle specifiche, il flagship economico avrebbe dalla sua un triplo modulo con un sensore da 50 MP con OIS, un ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP (con OIS e zoom 3x). Tra le altre caratteristiche troveremo uno schermo da 6,7″ a 120 Hz, il chipset Exynos 2400 e Android 16 tramite One UI 8.

Crediti: nieuwemobiel Crediti: nieuwemobiel Crediti: nieuwemobiel

La pagina di MediaMarkt è stata prontamente rimossa ma non prima di svelare anche il possibile prezzo in Portogallo, ossia 789,9€. Non ci sono ancora dettagli sull’uscita ma è chiaro che ormai il lancio è praticamente dietro l’angolo.

Scheda tecnica presunta