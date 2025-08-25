Samsung svela Galaxy S10 Lite: il nuovo tablet versatile da 10,9″ è in arrivo in Italia

A sorpresa, la compagnia asiatica ha annunciato il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 Lite, un tablet progettato per migliorare l’esperienza d’uso ovunque ci si trovi. Con un focus sulla versatilità e l’accessibilità, il dispositivo promette di essere un compagno affidabile per chiunque cerchi di massimizzare ogni momento, sia per lo studio, l’intrattenimento o la creatività.

Samsung Galaxy S10 Lite sta per arrivare in Italia: tutte le specifiche tecniche e la data d’uscita

Crediti: Winfuture

La disponibilità in Italia è prevista a partire dal 5 settembre, in tre colorazioni eleganti: Gray, Silver e Coral Red. Al momento mancano ancora dettagli sul prezzo e l’azienda ha confermato solo alcuni dettagli di questa novità.

Al centro dell’esperienza di Samsung Galaxy Tab S10 Lite c’è il suo display immersivo da 10,9” didiagonale. Questo ampio schermo è ideale per lo streaming, la navigazione web e molto altro. Grazie alla tecnologia Vision Booster e ad una luminosità di picco fino a 600 nit, gli utenti possono godere dei propri contenuti preferiti su un display vivido e fluido, che si adatta comodamente sia agli ambienti interni che a quelli esterni. Inoltre, la ridotta emissione di luce blu garantisce un maggiore comfort visivo.

Il nuovo tablet è dotato di una capiente batteria da 8.000 mAh per offrire un’autonomia duratura, ideale per affrontare lunghe sessioni di studio o intrattenimento. A ciò si aggiunge la ricarica rapida, che garantisce tempi di inattività minimi.

La S Pen inclusa nella confezione offre una risposta immediata e una precisione fluida, consentendo di annotare idee, abbozzare disegni o prendere appunti con facilità in qualsiasi momento. Il tablet integra funzionalità intelligenti di Samsung Notes per organizzare al meglio i pensieri e le idee:

guida alla scrittura a mano per dare struttura agli appunti;

per dare struttura agli appunti; risolutore matematico per risolvere equazioni al volo;

per risolvere equazioni al volo; possibilità di lavorare direttamente su PDF importati ed esportare documenti senza cambiare app;

la visualizzazione a schermo diviso ottimizza il multitasking, permettendo di prendere appunti mentre si seguono lezioni o si disegna con immagini di riferimento affiancate.

Galaxy Tab S10 Lite si propone anche come un valido compagno AI. Grazie a Cerchia e Cerca di Google, è possibile cercare e tradurre contenuti in modo intuitivo da qualsiasi punto dello schermo, mantenendo la concentrazione sull’attività in corso. Per un accesso ancora più rapido all’assistente AI preferito, la Book Cover Keyboard (venduta separatamente) include un tasto dedicato Galaxy AI.

Il tablet offre accesso a una vasta selezione di app di terze parti, adatte a ogni stile di lavoro e creativo. Di seguito trovate un elenco delle app preinstallate o selezionate, alcune delle quali accompagnate da vantaggi esclusivi:

Goodnotes, un anno di versione completa gratuita

un anno di versione completa gratuita Clip Studio Paint , sei mesi di prova gratuita e uno sconto del 20% sul primo abbonamento

, sei mesi di prova gratuita e uno sconto del 20% sul primo abbonamento LumaFusion , uno sconto del 50% sull’acquisto (valido fino al 30 novembre 2026)

, uno sconto del 50% sull’acquisto (valido fino al 30 novembre 2026) Notion , un mese di prova gratuita del piano Plus con Notion AI

, un mese di prova gratuita del piano Plus con Notion AI Noteshelf 3, sconto del 30% per l’upgrade al piano Premium tramite Galaxy Store

3, sconto del 30% per l’upgrade al piano Premium tramite Galaxy Store ArcSite , 30 giorni di prova gratuita per i nuovi utenti

, 30 giorni di prova gratuita per i nuovi utenti Altre app popolari come Sketchbook e Picsart

In conclusione, Samsung Galaxy Tab S10 Lite si presenta come un tablet completo e accessibile, pensato per integrare creatività, intrattenimento e produttività nella vita di tutti i giorni. L’appuntamento è fissato per il 5 settembre: ecco tutti i dettagli sulle specifiche e restiamo in attesa di novità per la serie Galaxy Tab S11.

Scheda tecnica