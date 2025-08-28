Samsung annuncia un evento Galaxy a settembre: data e novità in arrivo

Era nell’aria già da diverso tempo, ma ora è ufficiale: il colosso tech asiatico ha fissato un evento Samsung Galaxy per il mese di settembre, ed è vicinissimo. Ecco cosa sappiamo su questa presentazione e quali potrebbero essere le novità in arrivo.

Samsung Galaxy: c’è un evento per settembre in occasione di IFA 2025, la fiera tech di Berlino

S25 FE, immagine leak presunta – Crediti: nieuwemobiel

L’appuntamento con l’evento Samsung Galaxy è ad un passo da noi: la presentazione si terrà il 4 settembre in live streaming, mentre per il giorno successivo l’azienda ha in serbo una conferenza stampa da IFA 2025. Il gigante tech era confermato da tempo alle fiera di Berlino, come da tradizione.

La stessa compagnia ha confermato che svelerà il membro più recente della famiglia S25 e nuovi tablet AI premium. Vista la mole di indiscrezioni che va avanti da mesi non è difficile immaginare le novità in arrivo:

Samsung Galaxy S25 FE , il nuovo flagship economico della serie;

, il nuovo flagship economico della serie; Samsung Galaxy Tab S11 e S11 Ultra, due nuove aggiunte alla gamma di tablet top del brand.

Ricordiamo che di recente l’azienda ha annunciato Galaxy S10 Lite, tablet economico che sarà disponibile in Italia dal 5 settembre. Infine non sono da escludere novità anche sull’ultima One UI 8, in arrivo come aggiornamento sui primi modelli idonei proprio dal prossimo mese.