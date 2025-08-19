Samsung Galaxy Buds 3 FE ufficiali in Italia con ANC e traduzione in tempo reale

Dopo smartphone, pieghevoli e orologi, per la casa coreana è tempo di arricchire anche la sua gamma di TWS. I nuovi auricolari senza fili Samsung Galaxy Buds 3 FE debuttano in Italia con tutte le funzionalità essenziali, un tocco più smart, un look raffinato ed un prezzo interessate: ecco tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Buds 3 FE: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Samsung

Rispetto al modello Galaxy Buds FE, il look delle nuove TWS è più vicino a quello delle Galaxy Buds 3 Pro: si tratta di cuffiette con stelo dal design angolare, con indossabilità in-ear. Dotati di driver dinamici e tre microfoni per la cancellazione ANC, gli auricolari presentano la connettività Bluetooth 5.4 con supporto AAC, SBS e SSC, audio spaziale, Hi-Fi a 24 bit e la possibilità di associare fino a due dispositivi Samsung.

Samsung Galaxy Buds 3 FE si controllano tramite i gesti, sia pizzichi che swipe per il controllo del volume. Non mancano funzionalità AI come il supporto a Google Gemini e la traduzione in tempo reale con Galaxy AI Interprete.

Le cuffiette sono certificate IP54 mentre lato batteria abbiamo unità da 53 mAh ed una custodia con una soluzione da 515 mAh. Il tutto si traduce in 6 ore di autonomia con ANC attivo e fino a 8,5 ore con ANC disattivato. Tramite la custodia è possibile salire, rispettivamente a 24 e 30 ore.

Crediti: Samsung

I nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds 3 FE debuttano in Italia nelle colorazioni nero e grigio, al prezzo di 149€. Le vendite partiranno dal 5 settembre e potranno essere acquistati direttamente tramite lo store ufficiale di Samsung.

