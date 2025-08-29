Samsung Galaxy A17 5G in sconto a meno di 240€, su Amazon e store ufficiale

Dopo il trittico composto da A56, A36 e A26 è tempo di una nuova aggiunta alla serie di mid-range. Samsung Galaxy A17 5G ha debuttato in Italia nel corso del mese di agosto ed ora è in promozione a meno di 240€: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, insieme all’offerta lampo del momento.

Samsung Galaxy A17 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Samsung

L’ultimo low budget di Samsung presenta un design simile a quello di Galaxy A16, ma con una differenza: proprio come avvenuto con i modelli più recenti, ora i sensori della fotocamera sono inseriti in un modulo a capsula affiancato dal flash LED (anziché spuntare direttamente dalla scocca).

Per il resto Samsung Galaxy A17 5G ricalca alla perfezione le caratteristiche del predecessore, presentandosi più come un upgrade che come un vero seguito. C’è uno schermo Super AMOLED da 6,7″ a 90 Hz (ora con protezione Gorilla Glass Victus), una batteria da 5.000 mAh, un chipset Exynos 1330 e un lettore d’impronte posizionato di lato.

Ancora una volta il retro ospita una tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 MP con ultra-wide e macro; tuttavia c’è un’aggiunta, ossia la stabilizzazione ottica OIS per il sensore principale (assente a bordo di Galaxy A16).

Crediti: Samsung

Samsung Galaxy A17 5G debutta in Italia nella versione da 8/256 GB al prezzo di 319,9€: il dispositivo è in offerta lancio a 239€ sia nello store ufficiale Samsung che su Amazon con spedizione Prime. Nei mesi passati sono emersi anche dettagli in merito ad una versione 4G, ma al momento non c’è un annuncio da parte di Samsung.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Samsung Galaxy A17 5G, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 15, Display Super AMOLED 6.7", 8GB RAM, 256GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria... 329,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/08/2025 15:36

Samsung Galaxy A17 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm, 192 grammi

Colorazioni: Nero, grigio, azzurro (5G) oppure nero, grigio, blu (4G)

Certificazione: IP54

Display: Flat Super AMOLED 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, colori a 8 bit, 800 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Samsung Exynos 1330, 5 nm Samsung

CPU octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A78 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G68 MP2

RAM: 6 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 25W

Fotocamera: tripla 50 + 5 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: 13 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 15 con One UI 7 (6 anni di aggiornamenti Android e sicurezza)

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.