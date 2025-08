Samsung Galaxy A17 sia 5G che 4G: specifiche, immagini e prezzi del prossimo budget phone

Dopo il debutto di tutti i modelli di punta, ora il colosso tech guarda alla fascia budget. Il prossimo smartphone economico arriverà entro fine anno, con specifiche basilari ed un design in linea con lo stile della serie. Samsung Galaxy A17 debutterà sia in versione 5G che 4G: ecco tutto quello che sappiamo finora su design, specifiche e prezzo in Europa.

Samsung Galaxy A17 5G e 4G: trapelano immagini, specifiche e prezzi leak prima del debutto

Il design del budget phone si allinea a quello dei recenti Galaxy A56, A36 e A26: la tripla fotocamera posteriore non è più “libera”, ma viene racchiusa in un modulo a capsula affiancato dal flash LED. Frontalmente trova spazio uno schermo AMOLED da 6,7″ di diagonale, con un notch a goccia per la selfie camera. Le colorazioni previste, invece, sarebbero quattro: nero, argento, blu e azzurro.

Zero novità sul fronte tecnico: secondo quanto emerso su Geekbench il dispositivo avrebbe dalla sua l’Exynos 1330, ossia lo stesso SoC di Galaxy A16 5G (ma la RAM salirebbe a 6 GB). Anche il comparto fotografico resterebbe invariato (50 + 5 + 2 MP con ultra-grandangolare e macro) ma dovremmo avere l’aggiunta della stabilizzazione ottica OIS.

Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass

Per quanto riguarda la versione 4G, ci sarebbero 4 GB di RAM e il chipset Helio G99: anche in questo caso non ci sarebbero grandi differenze dal punto di vista tecnico.

La data di presentazione di Samsung Galaxy A17 non è stata ancora svelata ma secondo le ultime indiscrezioni in lancio dovrebbe avvenire a inizio settembre. Per il prezzo si vocifera di 229€ per la versione 5G mentre la variante 4G arriverebbe a 199€. Si tratta dei presunti prezzi per il mercato francese, quindi resta da vedere quali saranno le cifre in Italia.

Versione 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

Colorazioni: Nero, grigio, azzurro (5G) oppure nero, grigio, blu (4G)

Certificazione: IP54

Display: Flat Super AMOLED 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Samsung Exynos 1330, 6 nm Samsung

CPU octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A78 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G68 MP2

RAM: 6 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 25W

Fotocamera: tripla 50 + 5 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con One UI 7

Ultimo aggiornamento: 6 agosto