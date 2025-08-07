Roborock QV 35A in super offerta su Amazon: oltre 150€ di sconto!



Questo è sicuramente il momento di portare a casa Roborock QV 35A, il robot aspirapolvere che con le sua sua potenza e le sue funzionalità intelligenti, è tra i migliori alleati per le pulizie domestiche che si possa desiderare. L’offerta attuale su Amazon, infatti, lo propone a un prezzo da record al quale è quasi impossibile dire di no!

Roborock QV35A, caratteristiche principali e offerta su Amazon

Crediti: Roborock

Roborock QV 35A è un robot aspirapolvere che coniuga potenza e precisione senza eguali. Grazie all’aspirazione HyperForce da 8.000 Pa lo sporco non ha scampo grazie alla spazzola laterale asimmetrica e alla spazzola principale a spirale in gomma dotate entrambe di sistema anti-groviglio.

Addio anche alle macchie grazie allo spazzolone a doppia rotazione che coi suoi 30 livelli di acqua e 200 giri/minuto garantisce una pulizia perfetta. Grazie al sistema di mappatura PreciSense LiDAR, Roborock QV35A scansiona tutta la casa a 360° ed è in grado di memorizzare ben 4 mappe per adattarsi bene anche alle abitazioni multipiano evitando gli ostacoli alla perfezione grazie alla tecnologia Reactive Tech.

La stazione di ricarica svuota la polvere in un sacchetto (che garantisce un’autonomia di ben 7 settimane), ricarica l’acqua e garantisce la pulizia del robot. Il tutto è gestibile comodamente con l’App Roborock che consentirà notevoli personalizzazioni.

Roborock QV 35A è attualmente in offerta ai minimi storici su Amazon con un prezzo di appena 429,99€ nella versione “Set Nero” (invece di 599,00€) con un risparmio garantito del 28% e pagabili anche a rate a tasso zero. Si tratta di un’offerta a tempo che terminerà, salvo esaurimento, il prossimo 17 Agosto 2025.

roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare... 599,99€ 429,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 07/08/2025 16:26

