Redmi Pad 2 Play Bundle è ufficiale in Italia e strizza l’occhio ai più piccoli

Dopo i due budget phone Redmi 15 e Redmi 15C, Xiaomi ha sfornato un’altra novità. In questo caso si tratta di un tablet pensato per dare soddisfazioni agli adulti, ma in una veste dedicata ai più piccolo. Ecco Redmi Pad 2 Play Bundle, versione rivisitata del tablet economico della costola di Xiaomi con un vetro ultra-nitido e una cover colorata.

Redmi Pad 2 Play Bundle: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi Pad 2 Play Bundle include una versione con vetro opaco di Redmi Pad 2, che utilizza la tecnologia nano-texture AG per eliminare il 97% delle interferenze di luce, garantendo una visibilità chiara all’interno e all’esterno e riducendo al contempo l’affaticamento degli occhi durante la lettura e la visione.

Inoltre la superficie in vetro opaco simula la carta, offrendo un’esperienza di utilizzo naturale durante la scrittura e il disegno. Il bundle include la cover Redmi Pad 2 Play in silicone resistente alle cadute, con un supporto sul retro; inoltre integra uno spazio nella parte inferiore, dove inserire la penna Redmi Stylus for Pad (inclusa nel pacchetto).

A parte queste aggiunte il tablet presenta il medesimo design e le stesse specifiche di Redmi Pad 2. Il display è un’unità da 11″ con refresh rate a 90 Hz, mentre a muovere il tutto troviamo il SoC Helio G100 Ultra di MediaTek; l’autonomia è affidata ad una batteria da 9.000 mAh.

Il nuovo Redmi Pad 2 Play Bundle è stato appena lanciato in Italia, in tempo per il ritorno a scuola: il prezzo è di 249,9€ ma è in offerta lancio a 199,9€ (nelle sola configurazione da 4/128 GB).

Redmi Pad 2 Play Bundle – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 254,58 x 166,04 x 7,36 mm, 510 grammi

Colorazioni: Graphite Gray

Certificazione IP: /

Display: Flat LCD da 11″ 2.5K+ (2.500 x 1.600 pixel) in 16:10, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, fino a 600 nit di luminosità, vetro opaco antiriflesso

Sicurezza: Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC

CPU: octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 4 GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 9.000 mAh

Ricarica: 18W

Fotocamera: singola, 8 MP (f/2.0)

Selfie camera: 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, speaker stereo (4x), USB-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

