Redmi vuole creare il battery-phone definitivo: iniziati i test sulla super batteria

Redmi sembra essersi prefissata un nuovo obiettivo per il futuro: creare il battery-phone definitivo grazie ad una batteria al silicio-carbonio ultra capiente ma anche estremamente sottile. Questo è quanto emerge dagli ultimi leak che arrivano direttamente dalla Cina, dove la compagnia partner di Xiaomi avrebbe già avviato i test su queste nuove unità.
Redmi lavora ad una batteria da 8.500 mAh ultra sottile per smartphone
Redmi, stando alle ultime indescrezioni, sarebbe al lavoro su un telefono rivoluzionario, dotato di una batteria da oltre 8500 mAh. Ma la vera sorpresa non sarebbe solo la capacità: la compagnia starebbe riuscendo a mantenere lo spessore del dispositivo sotto gli 8.5mm. Un risultato davvero notevole, considerando che molti telefoni con batterie molto più piccole misurano lo stesso, o addirittura di più. Questa enorme capacità superebbe di quasi 1000 mAh quella del recente Redmi Turbo 4 Pro, che già vanta una considerevole batteria da 7550 mAh.
Dietro questa innovazione c’è la promettente tecnologia delle batterie al silicio-carbonio, che ha visto una maggiore adozione in Cina quest’anno. A differenza delle tradizionali batterie al grafite, che raggiungono circa 372 mAh/g, i materiali a base di silicio possono teoricamente arrivare a 4200 mAh/g. Il silicio offre anche migliori capacità di immagazzinamento del litio, contribuendo a una maggiore densità energetica e a una migliore sicurezza durante la ricarica, evitando l’accumulo di litio che può portare a cortocircuiti.