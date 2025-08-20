REDMAGIC 11 cambierà le cose con una novità assoluta

Quest’anno il nuovo top di gamma da gaming di Nubia potrebbe stravolgere le cose andando a risolvere una delle sue mancanze storiche. REDMAGIC 11 potrebbe essere il primo modello della serie con una scocca impermeabile ma questo non vuol dire che rinuncerà all’iconica ventola fisica per il raffreddamento!

REDMAGIC 11 sarà il primo smartphone impermeabile e con una ventola di raffreddamento, secondo un leaker

La ventola di REDMAGIC 10 Pro – Crediti: REDMAGIC

Stando a quanto rivelato dall’insider cinese Digital Chat Station, a questo giro REDMAGIC 11 sarà aggiornato con la certificazione IP68. Si tratta della massima protezione contro polvere e liquidi, potremmo dire l’unica mancanza della famiglia di gaming phone.

Tuttavia c’è un grosso dilemma dato che la serie è sempre stata caratterizzata da una ventola di raffreddamento, posizionata sul retro del dispositivo. Ebbene, secondo l’insider, il top di gamma non rinuncerà alla sua peculiarità e anzi sarà il primo smartphone al mondo equipaggiato con una ventola e certificato IP68.

Inoltre il leaker sostiene che il top di gamma avrà anche un’altra caratteristica importante, ma per ora non viene svelata. Chiaramente a muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 8 Elite 2, il nuovo SoC di Qualcomm in arrivo a settembre.

Non ci sono ancora dettagli al riguardo ma quest’anno potrebbe esserci una cambio di rotta per la serie: anziché presentare una coppia di flagship Pro (come avvenuto anche con l’attuale generazione composta da 10 Pro/Pro+ e 10S Pro/Pro+), potrebbero esserci REDMAGIC 11 Pro e – per la prima volta – REDMAGIC 11 Ultra.

Il modello Ultra è stato certificato di recente e quindi questo cambio di lineup potrebbe essere quasi una certezza. Il lancio dei nuovi gaming phone è atteso entro fine anno, forse a ottobre o novembre.