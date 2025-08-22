REDMAGIC 11 Pro su Geekbench: quanto ha totalizzato lo Snapdragon 8 Elite 2

Dopo le primissime indiscrezioni ecco che REDMAGIC 11 Pro inizia a diventare più tangibile. Il prossimo top di gamma da gaming di Nubia ha fatto capolino su Geekbench e a muovere il tutto non possiamo che trovare il futuro Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm.

REDMAGIC 11 Pro è stato avvistato su Geekbench con Snapdragon 8 Elite 2

Crediti: REDMAGIC

Il flagship è stato avvistato sulla piattaforma di benchmark con la sigla NX809J: non viene riportato il nome commerciale, una recente certificazione conferma la sua identità. In realtà la sigla sarebbe associata sia a REDMAGIC 11 Pro che ai modelli 11S Pro e l’inedito 11 Ultra.

Solitamente l’azienda lancia i suoi top di gamma di ultima generazione con le medesime specifiche e caratteristiche, con alcuni elementi per differenziarli. Probabile che il telefono su Geekbench sia proprio il modello 11 Pro, quello più vicino al debutto.

La serie S Pro solitamente fa capolino come serie flagship di mezzo mentre il modello Ultra rappresenta una novità assoluta per i Gaming Phone del brand. A proposito di novità, quest’anno REDMAGIC dovrebbe introdurre una scocca impermeabile ma senza rinunciare alla sua iconica ventola di raffreddamento sul retro.

Red Magic 11 Pro (NX809J) on Geekbench

– Snapdragon 8 Elite 2

>> 2 cores @ 4.19 GHz

>> 6 cores @ 3.63 GHz

>> Adreno 810

– 16GB RAM

– Android 16#RedMagic #Nubia #RedMagic11Pro #redMagic11 pic.twitter.com/XHU6zdRwh8 — Anvin (@ZionsAnvin) August 22, 2025

Tornando ai benchmark, REDMAGIC 11 Pro avrebbe totalizzato 3.309 punti in single-core e 10.742 punti in multi-core, con lo Snapdragon 8 Elite 2 (inedito, in arrivo il 23 settembre), una GPU Adreno 840, 16 GB di RAM e Android 16 come software.

Vengono mostrate anche le frequenze del nuovo chipset di punta di Qualcomm: 2 core principali funzionano a 4,19 GHz mentre i 6 core restanti a 3,63 GHz. Non viene specificato ma si tratta dei nuovi core proprietari Oryon di seconda generazione.

Anche stavolta ci sarebbe una versione esclusiva per i telefoni Samsung: il prossimo Galaxy S26 Ultra sarebbe stato scovato su Geekbench con il presunto Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, in questo caso con i 2 core principali overcloccati fino a 4,74 GHz.