REDMAGIC 11 Pro su Geekbench: quanto ha totalizzato lo Snapdragon 8 Elite 2

Dopo le primissime indiscrezioni ecco che REDMAGIC 11 Pro inizia a diventare più tangibile. Il prossimo top di gamma da gaming di Nubia ha fatto capolino su Geekbench e a muovere il tutto non possiamo che trovare il futuro Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm.
REDMAGIC 11 Pro è stato avvistato su Geekbench con Snapdragon 8 Elite 2
Il flagship è stato avvistato sulla piattaforma di benchmark con la sigla NX809J: non viene riportato il nome commerciale, una recente certificazione conferma la sua identità. In realtà la sigla sarebbe associata sia a REDMAGIC 11 Pro che ai modelli 11S Pro e l’inedito 11 Ultra.
Solitamente l’azienda lancia i suoi top di gamma di ultima generazione con le medesime specifiche e caratteristiche, con alcuni elementi per differenziarli. Probabile che il telefono su Geekbench sia proprio il modello 11 Pro, quello più vicino al debutto.
La serie S Pro solitamente fa capolino come serie flagship di mezzo mentre il modello Ultra rappresenta una novità assoluta per i Gaming Phone del brand. A proposito di novità, quest’anno REDMAGIC dovrebbe introdurre una scocca impermeabile ma senza rinunciare alla sua iconica ventola di raffreddamento sul retro.
Tornando ai benchmark, REDMAGIC 11 Pro avrebbe totalizzato 3.309 punti in single-core e 10.742 punti in multi-core, con lo Snapdragon 8 Elite 2 (inedito, in arrivo il 23 settembre), una GPU Adreno 840, 16 GB di RAM e Android 16 come software.
Vengono mostrate anche le frequenze del nuovo chipset di punta di Qualcomm: 2 core principali funzionano a 4,19 GHz mentre i 6 core restanti a 3,63 GHz. Non viene specificato ma si tratta dei nuovi core proprietari Oryon di seconda generazione.
Anche stavolta ci sarebbe una versione esclusiva per i telefoni Samsung: il prossimo Galaxy S26 Ultra sarebbe stato scovato su Geekbench con il presunto Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, in questo caso con i 2 core principali overcloccati fino a 4,74 GHz.