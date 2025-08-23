Recensione WYBOT C2 Vision: il robot che rivoluzionerà la pulizia della tua piscina con l’AI

In questi anni sulle nostre pagine abbiamo assistito e analizzato un’evoluzione tecnologica quasi esponenziale nel campo della robotica domestica. Abbiamo testato dispositivi di ogni genere: aspirapolvere che dalla navigazione casuale sono passati a sofisticati sistemi di mappatura LiDAR e vSLAM, lavapavimenti dotati di moci rotanti e stazioni di svuotamento autopulenti, fino a soluzioni ibride che integrano intelligenza artificiale per il riconoscimento degli ostacoli. Dispositivi la cui missione è sempre stata la stessa: automatizzare e ottimizzare un compito, rendendolo più efficiente e liberando tempo utile.

Ma cosa succede quando questa “filosofia” viene trasposta dall’ambiente relativamente controllato di un pavimento domestico a quello ben più ostile e complesso di una piscina? Le cose cambiano radicalmente. L’acqua annulla l’efficacia dei sensori ottici e laser, la connettività Wi-Fi diventa complicata e la necessità di un’alimentazione autonoma e sicura si scontra con requisiti di impermeabilizzazione molto alti.

È proprio in questo complesso scenario che si inserisce un mercato che, in questo 2025, sta vivendo una vera e propria esplosione: quello dei robot pulitori per piscine. Se fino a ieri il settore era dominato da ingombranti modelli con cavo, limitati nei movimenti e privi di reale intelligenza, negli ultimi tempi stiamo assistendo a una rivoluzione trainata da due fattori chiave: l’adozione di potenti batterie al litio e lo sviluppo di sistemi di navigazione inerziale. Questi ultimi, basati su un complesso array di sensori che include giroscopi, accelerometri e algoritmi predittivi, che permettono finalmente una mappatura tridimensionale della vasca e la pianificazione di percorsi di pulizia sistematici, proprio come fanno i loro cugini “terrestri”.

E in questo mercato, dove brand storici si confrontano con nuovi agguerriti competitor, un nome sta emergendo con prepotenza grazie a soluzioni dal rapporto specifiche/prezzo estremamente aggressivo: WYBOT. Oggi mettiamo sotto la nostra lente d’ingrandimento il suo modello di punta per il mercato consumer, il WYBOT C2 Vision. Un robot per piscina che incarna perfettamente questa nuova generazione di dispositivi: totalmente senza fili, dotato di un’autonomia dichiarata di 180 minuti, controllabile via app e forte di un sistema di navigazione intelligente animato da una telecamera e l’AI. Il tutto ad un prezzo molto interessante, soprattutto considerando quello dei suoi competitor e allo sconto che trovate nel box in basso.

Recensione WYBOT C2 Vision: il robot che rivoluzionerà la pulizia della tua piscina con l’AI

Videorecensione WYBOT C2 Vision

Design e unboxing

Appena estratto dalla confezione, il WYBOT C2 Vision si presenta con un’estetica funzionale e robusta, senza troppi fronzoli. Le plastiche, in una livrea nero-verde, sono solide e ben assemblate, trasmettendo una sensazione di durabilità. Non aspettatevi finiture da prodotto di lusso: qui tutto è pensato per la praticità e la resistenza all’ambiente “ostile” di una piscina. Le sue dimensioni sono compatte e il peso di circa 8 kg lo rende maneggevole per chiunque ma va sempre preso in considerazione che, nel momento in cui lo si andrà ad estrarre dalla piscina, il peso aggiuntivo dell’acqua potrebbe rendere le cose un po’ meno semplici.

All’interno della scatola, oltre al robot, troviamo l’essenziale: l’alimentatore per la ricarica, un gancio da avvitare a un’asta telescopica (non inclusa) per facilitare il recupero dall’acqua e un filtro di ricambio. E a proposito di filtri, la dotazione di serie ne prevede due: uno standard da 180 micron, perfetto per foglie e detriti più grandi, e uno ultra-fine da 10 micron, davvero molto efficace per sabbia, alghe e le polveri più sottili. Una dotazione non scontata in questa fascia di prezzo.

Il design è dominato dai due grandi cingoli in gomma che gli conferiscono un’aria da piccolo carro armato, e non è un caso. Questa soluzione garantisce un’aderenza eccezionale su qualsiasi superficie, dal liner in PVC alle piastrelle, e gli permette di arrampicarsi sulle pareti con una tenacia sorprendente. Sulla parte superiore, un unico pulsante di accensione con un LED di stato e lo sportello che nasconde il cuore del sistema di filtraggio.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il WYBOT C2 Vision è dotato di un sistema di navigazione intelligente che, grazie a sensori e giroscopi, mappa la piscina e pianifica percorsi a “S” o a “N” per garantire una copertura totale, sia del fondo che delle pareti. Questa pianificazione intelligente del percorso, chiamata dal produttore “AdaptiveNav”, si adatta a piscine di varie forme (rettangolari, ovali, rotonde e a forma libera) e dimensioni, fino a 150-200 metri quadrati.

Il cuore pulsante è un potente motore brushless, che garantisce un’aspirazione notevole (fino a 13.6 m³/h) e, al contempo, una maggiore efficienza energetica e una vita utile più lunga rispetto ai tradizionali motori a spazzole. Ed è proprio anche grazie a questo motore che autonomia è uno dei cavalli di battaglia del WYBOT C2 Vision: la batteria da 4600 mAh assicura fino a 180 minuti di lavoro continuo, più che sufficienti per pulire a fondo anche le piscine più grandi con un singolo ciclo. La ricarica completa, invece, richiede circa 3 ore.

Ma la vera chicca, quella che lo eleva rispetto a molti concorrenti, è la connettività e l’applicazione per smartphone (disponibile per iOS e Android). Tramite l’app “WYBOT”, è possibile non solo avviare e fermare il robot, ma anche scegliere tra ben 8 modalità di pulizia: solo fondo, solo pareti, pulizia completa, pulizia della linea di galleggiamento e persino una modalità “Turbo” per lo sporco più ostinato (che, come vedremo, funziona solo a determinate condizioni). È inoltre possibile impostare dei timer per programmare le pulizie durante la settimana, davvero molto comodo.

Intelligenza Artificiale e Visione Attiva

Ciò che eleva il WYBOT C2 Vision da un pulitore metodico a un dispositivo intelligente è l’integrazione di un sistema di visione computerizzata. A differenza del modello standard, che si affida esclusivamente a un sistema di navigazione inerziale per seguire percorsi predefiniti, la versione Vision incorpora una telecamera frontale accoppiata a un processore dedicato. Questo hardware abilita algoritmi di intelligenza artificiale addestrati per il riconoscimento dei detriti. In pratica, il robot non si limita più a “sentire” la sua posizione tramite giroscopi, ma “vede” attivamente il fondale della piscina. Durante il suo percorso, la telecamera analizza costantemente il contrasto e la texture della superficie, identificando le aree ad alta concentrazione di sporco come foglie, sabbia o alghe.

Questa capacità di analisi visiva sblocca la funzionalità più distintiva del modello: la modalità “Dirt-Hunting“. Selezionando questa opzione tramite l’app, il C2 Vision abbandona parzialmente la rigidità dei suoi schemi di pulizia a “S” o “N”. Quando l’algoritmo rileva un accumulo di detriti, il robot è in grado di deviare dal suo percorso programmato per convergere in modo mirato su quella specifica area, intensificando l’azione di pulizia fino a quando i sensori non confermano l’avvenuta aspirazione. Si tratta di un approccio che ottimizza drasticamente i tempi e l’efficacia, soprattutto in piscine soggette a sporco localizzato (ad esempio, sotto un albero). Questa tecnologia non solo garantisce una pulizia più rapida e approfondita ma trasforma il C2 Vision in un robot pulitore da piscina capace di adattare la sua strategia in tempo reale in base alle effettive condizioni della vasca.

Esperienza d’uso

L’utilizzo del WYBOT C2 Vision è di una semplicità disarmante. Una volta caricato, basta accenderlo, selezionare la modalità desiderata tramite l’app (o lasciare l’ultima impostata) e immergerlo in acqua. Il robot espellerà l’aria interna e si adagerà dolcemente sul fondo, pronto a iniziare il suo lavoro. È importante ricordare che la connessione funziona solo fuori dall’acqua, quindi ogni modifica al programma di pulizia va fatta prima dell’immersione.

Nei nostri test, condotti sia in una piscina interrata che in una piscina fuori terra (di piccole dimensioni), il C2 si è comportato egregiamente. La pulizia del fondo è meticolosa; il robot non lascia aree scoperte e la doppia spazzola in PVC anteriore fa un ottimo lavoro nel sollevare lo sporco per poi aspirarlo. La vera sorpresa, però, è stata la sua abilità nell’arrampicarsi sulle pareti. Raggiunge la linea di galleggiamento, ci sosta per qualche secondo per una pulizia mirata, e poi ridiscende. Un lavoro che molti robot, anche più costosi, non sempre eseguono con la stessa efficacia.

La funzione di auto-parcheggio è un’altra comodità non da poco: a fine ciclo, o quando la batteria è quasi scarica, il robot si avvicina autonomamente a una delle pareti, facilitandone enormemente il recupero con l’apposito gancio.

Il sistema a doppio filtro si è rivelato molto buono. Il cestello principale, facile da rimuovere e da sciacquare, cattura la maggior parte dello sporco grossolano. L’aggiunta del filtro ultra-fine, da usare esclusivamente in modalità “Turbo Floor”, permette davvero al C2 di catturare tutte le micro-particelle presenti, lasciando l’acqua visibilmente più limpida. Ma c’è un “ma”: come anticipato, questa modalità super-potente è limitata alla sola pulizia del fondo. Un compromesso accettabile, considerando che è lì che si deposita la maggior parte della sabbia e della polvere fine.

Molto bene anche la facilità di pulizia del filtro: una volta terminata la pulizia, il mio consiglio è quello di smontarlo e sciacquarlo in modo da evitare che lo sporco raccolto rimanga stagnante. È un’operazione semplicissima, che richiederà solo l’estrazione del filtro ed il risciacquo sotto acqua corrente.

Autonomia e ricarica

Le 3 ore di autonomia dichiarate sono reali. In una piscina di medie dimensioni, il WYBOT C2 Vision riesce a completare un ciclo di pulizia approfondito di fondo, pareti e linea di galleggiamento con una sola carica, e spesso avanza anche un po’ di batteria. Questo lo rende adatto anche a vasche di grandi dimensioni, dove robot con meno autonomia sarebbero costretti a tornare alla base (o a fermarsi in mezzo alla piscina) prima di aver finito.

L’unica importante accortezza che bisogna avere prima di metterlo in carica, è quella di accettarsi che il robot sia perfettamente asciutto prima di collegare il connettore del caricabatterie, con presa europea, che arriva in confezione.

Prezzo di vendita e considerazioni finali

Il prezzo di listino del WYBOT C2 Vision è di 799 euro ma, tramite il box in basso, ad oggi potete acquistarlo in sconto grazie ad un coupon che fa scendere il prezzo a 663.99 euro. Certo, è una cifra importante, ma decisamente inferiore rispetto ai modelli di marchi più blasonati con caratteristiche simili (spesso superiori ai 1000-1200€). E considerando l’efficacia, l’autonomia e le funzionalità smart, il prezzo è più che giustificato.

I punti a favore del WYBOT C2 Vision sono tanti. Innanzitutto, il suo rapporto qualità/prezzo è eccezionale; è difficile, se non impossibile, trovare un altro robot che offra così tanto a una cifra simile. La libertà offerta dalla sua natura completamente senza fili è un vantaggio che elimina per sempre il fastidio dei cavi attorcigliati. A questo si aggiunge un’autonomia molto buona, capace di coprire fino a tre ore di lavoro continuo, più che sufficiente per qualsiasi piscina residenziale. Ma la vera sostanza sta nell’efficacia di pulizia e la presenza dell’IA: non si limita a pulire bene il fondo, ma riconosce anche lo sporco, si arrampica con tenacia sulle pareti e si dedica con cura alla linea di galleggiamento. Il tutto è gestito da un’applicazione molto completa, che permette non solo di scegliere tra 8 modalità di pulizia ma anche di programmare i cicli. Infine, il doppio sistema di filtraggio, con il filtro ultra-fine, rappresenta la ciliegina sulla torta.

Certo, la perfezione non esiste e anche il C2 ha qualche piccolo neo. L’assenza dell’asta per il recupero nella confezione è una piccola caduta di stile, una spesa minima che il produttore poteva includere. L’impossibilità di controllare l’app mentre il robot è in acqua è un limite da tenere in considerazione, così come la modalità Turbo limitata alla sola pulizia del fondo. Infine, l’assenza di un sensore che blocchi i cingoli fuori dall’acqua è una piccola ingenuità progettuale a cui fare attenzione. Si tratta, come vedete, di difetti marginali che non intaccano l’ottima esperienza d’uso complessiva.

Il WYBOT C2 mi ha convinto, e non poco. È un prodotto maturo, ben ingegnerizzato e incredibilmente efficace. Wybot ha trovato la quadra, creando un robot da piscina che democratizza la pulizia smart e senza fili. Non è perfetto, certo, ma i suoi difetti sono marginali se confrontati con la mole di pregi e, soprattutto, con un prezzo così competitivo.

È il robot da consigliare a chiunque voglia fare il salto di qualità, liberandosi per sempre dalla schiavitù della pulizia manuale, senza dover accendere un mutuo. Che abbiate una piscina fuori terra o interrata, piccola o grande, il WYBOT C2 ha le carte in regola per diventare il vostro migliore amico dell’estate.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.