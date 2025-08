Recensione Samsung Galaxy Watch 8: talmente leggero (e sottile) che non si sente al polso

Nel mercato degli indossabili del 2025, ormai saturo e maturo, emergere non è più questione di rivoluzioni, ma di intelligenza evolutiva. È uno scenario affollato, in cui Samsung gioca la sua partita più importante: non solo difendere la sua posizione di leader nel mondo Android, ma dimostrare che la sua visione si smartwatch è quella vincente. Il Samsung Galaxy Watch 8 è l’incarnazione di questa strategia: un dispositivo che non stravolge, ma che perfeziona, affina e potenzia una prodotto già ampiamente collaudato.

L’ho avuto al polso per diverse settimane, e l’ho analizzato non solo come un gadget tecnologico, ma come un potenziale compagno quotidiano. E la conclusione a cui sono giunto è complessa. Il Watch 8 è un concentrato di eccellenze tecnologiche, ma è anche un prodotto che chiede all’utente di scendere a patti con alcuni limiti storici, che accompagnano tutti gli smartwatch WearOS e gli Apple Watch.

E il punto è questo: indossando il nuovo smartwatch di Samsung, ci si rende subito conto di quanto sia leggero e sottile. È comodissimo, ma questa comodità ha un prezzo.

Recensione Samsung Galaxy Watch 8

Design e materiali

Prendete in mano il Galaxy Watch 8 ed avrete due sensazioni: familiarità e leggerezza. Perché sì, Samsung ha deciso di portare alcune linee di design che abbiamo già visto nell’Ultra assieme ad uno spessore ed un peso davvero molto ridotti, evolvendo un’estetica ormai iconica senza tradirla, ma migliorandola. La riduzione dello spessore dell’11% non è un semplice numero, ma è una modifica che trasforma l’ergonomia. Il modo in cui l’orologio scompare sotto il polsino di una camicia, la quasi totale assenza di fastidio quando si dorme (anche con il modello da 44mm), o il fatto che non si impigli nella manica di una giacca durante un movimento rapido, sono vantaggi tangibili che migliorano l’esperienza d’uso 24 ore su 24.

La cassa in Armor Aluminum offre un eccellente compromesso tra leggerezza e robustezza. Al tatto è solida, ben rifinita, anche se ovviamente non restituisce il feeling ultra-premium del titanio dell’Ultra o dell’acciaio del fratello Classic. È una scelta che contiene il peso e il costo. A proteggere il tutto c’è l’immancabile vetro zaffiro, una certezza in quanto a resistenza a graffi ed urti che, nel mio caso ha davvero “protetto” lo smartwatch: sarà che sono maldestro, ma mi è capitato più volte di far urtare l’orologio contro una porta senza subire mai danni. E questo grazie anche al Il pacchetto di certificazioni (IP68, 5ATM, MIL-STD-810H) del dispositivo, che lo rende tra gli smartwatch “non Ultra” più resistenti del mercato.

Molto bene anche il sistema di sgancio dei cinturini “one-click” che abbiamo già visto nella generazione precedente: la semplicità con cui si può passare da un elegante cinturino in pelle per l’ufficio a uno in fluoroelastomero per la palestra è comodissima e nettamente superiore a molti sistemi a scorrimento della concorrenza.

Display

Se c’è un campo in cui Samsung non ha rivali, è quello dei display. E il pannello Super AMOLED del Watch 8 ne è la prova più lampante. I 3000 nit di luminosità massima sono un valore da “Ultra” e rappresentano una garanzia assoluta. Immaginate di essere al mare a mezzogiorno, con il sole che si riflette sull’acqua e crea un bagliore accecante. Con la maggior parte degli smartwatch dovreste coprire il display con la mano per leggere una notifica. Con il Watch 8, testo e immagini restano quasi sfacciatamente chiari, vividi. È una caratteristica che si apprezza in quelle situazioni estreme in cui gli altri arrancano.

E questa luminosità è supportata dalla tecnologia Super AMOLED che garantisce neri assoluti – con conseguente risparmio energetico sulle watch face scure – e una gamma cromatica vibrante che valorizza ogni contenuto. Le nuove watch face preinstallate sfruttano bene questa qualità, offrendo “complicazioni” più ricche di dati e visivamente più gradevoli. Anche l’Always-On Display beneficia di questa evoluzione, risultando più luminoso e leggibile senza prosciugare la batteria come in passato, grazie anche all’efficienza del nuovo chip. L’unica, persistente seccatura, è un trattamento oleofobico ancora non perfetto che soffre ancora le impronte che, inevitabilmente, si accumuleranno sul vetro.

Hardware e Prestazioni

Il nuovo processore Exynos W1000 rappresenta un salto generazionale tangibile. La fluidità di Wear OS 5 è impeccabile. Il multitasking è l’ambito in cui si nota di più la differenza: è possibile ascoltare musica da una playlist Spotify scaricata sull’orologio, tracciare una corsa con il GPS e ricevere notifiche interattive senza che il sistema mostri il fianco o perda un colpo. I 2 GB di RAM sono ormai lo standard necessario per un’esperienza da top di gamma, mentre i 32 GB di archiviazione, sebbene possano sembrare eccessivi, offrono la libertà di non preoccuparsi dello spazio per app, musica e dati delle mappe offline.

Ma il vero protagonista è l’integrazione di Google Gemini. Ho provato a metterlo alla prova con richieste complesse, come: “Crea un promemoria per domani alle 17:00 con titolo ‘Chiamare commercialista’ e nel corpo del testo aggiungi i punti ‘chiedere di F24’ e ‘info su bonus edilizi'”. Il risultato è stato quasi sempre corretto, sebbene con una latenza di qualche secondo. Dove inciampa è nelle richieste contestuali troppo veloci. È un assistente potente, ma che richiede un’interazione più riflessiva rispetto a un comando secco. È un’intelligenza artificiale promettente, a tratti sorprendente, ma non ancora quella compagna istantanea e infallibile che sostituirà del tutto lo smartphone per le operazioni complesse.

Salute e Fitness

In quanto a salute e fitness ci sono diverse novità. Il cuore del dispositivo continua ad essere il sensore BioActive (per frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica) ed è chiaro che lo scopo di Samsung sia sempre di più quello di permettere ai suoi smartwatch di offrire una sorta di “servizio sanitario olistico”, grazie a tantissime funzioni avanzate.

È in grado di valutare l’ossigenazione del sangue, la composizione corporea, la temperatura corporea, la pressione arteriosa, analizzare molto più approfonditamente il sonno ed integra alcune funzioni molto interessanti anche per l’analisi del battito cardiaco durante gli allenamenti.

Il cardiofrequenzimetro è più reattivo e preciso durante gli scatti e gli allenamenti a intervalli; il GPS aggancia i satelliti in pochi secondi e la traccia del percorso è fedele anche tra i palazzi delle città. Ma sono i nuovi parametri a sottolineare le reali differenze con la generazione precedente.

Il monitoraggio dell’apnea notturna funziona analizzando i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) durante il sonno, incrociandoli con i dati sul russamento. Se rileva eventi ricorrenti, l’orologio non emette una diagnosi, ma fornisce un report dettagliato nell’app Health, consigliando un consulto medico. È uno strumento di screening, non di diagnosi, ma potenzialmente salvavita. L’indice antiossidante, misurato tramite spettroscopia, è ancora più avveniristico. Ci fornisce un’indicazione sulla nostra capacità di combattere lo stress ossidativo, legata ad abitudini come dieta e fumo. È un dato da interpretare nel tempo, un trend da monitorare, più che un valore assoluto da cui trarre conclusioni immediate.

Il running coach, infine, è diventato più maturo. Il test iniziale di 12 minuti stima il VO2 Max e definisce le zone cardiache in modo più preciso. I piani di allenamento includono sessioni di ripetute, allunghi e giorni di recupero attivo, avvicinandosi, per il runner amatoriale, a un’esperienza simile a quella offerta da brand più specializzati, pur mantenendo un’interfaccia più semplice e accessibile.

Migliora anche l’analisi del sonno che diventa ancora più approfondita e si arricchisce di un sistema di “valutazione” con il quale, dopo diverse analisi, lo smartwatch sarà in grado di rilevare eventuali problemi del sonno ed aiutare l’utente a migliorare i propri riposi.

Autonomia e ricarica

Sul fronte dell’autonomia, il Galaxy Watch 8 compie un passo avanti rispetto al suo predecessore, sebbene non si possa parlare di una vera e propria rivoluzione. L’incremento della capacità delle batterie è misurato ma significativo: il modello da 40mm passa da una batteria di 300 mAh del Watch 7 a una da 325 mAh. Allo stesso modo, le varianti di dimensioni maggiori vedono un incremento da 425 mAh a 435 mAh.

La stessa Samsung ha preferito smorzare gli entusiasmi, specificando che questo lieve aumento di capacità serve principalmente a sostenere le nuove funzionalità introdotte, garantendo un’esperienza d’uso fluida senza penalizzare la durata rispetto alla generazione precedente. Ufficialmente, l’azienda dichiara un’autonomia di 30 ore con il display always-on attivo e fino a 40 ore disattivandolo, per entrambi i modelli.

Tuttavia, la nostra prova sul campo ha restituito risultati leggermente più contenuti, ma comunque interessanti. Utilizzando il Galaxy Watch 8 da 40mm in condizioni di uso quotidiano e con lo schermo sempre attivo, abbiamo raggiunto le 26 ore di operatività. È importante sottolineare che, per rendere il test il più realistico possibile, non abbiamo attivato alcuna modalità di risparmio energetico, neanche quando la batteria è scesa sotto la soglia del 20%, e abbiamo collegato il dispositivo alla carica solo una volta raggiunto il 5%.

Le cose migliorano notevolmente disattivando la funzione always-on. In questo scenario, l’orologio ha raggiunto le 39 ore di autonomia, un valore quasi perfettamente allineato con le stime del produttore. Durante entrambe le prove, il dispositivo è stato indossato giorno e notte, monitorando il sonno e registrando almeno una sessione di allenamento con GPS attivo. Una volta esaurita, la batteria del Watch 8 si è ricaricata dal 5% al 100% in circa 64 minuti.

Sebbene i dati reali, specialmente con lo schermo acceso, siano inferiori alle promesse, rappresentano un netto miglioramento rispetto al Galaxy Watch 7. Per fare un confronto diretto, i nostri test dello scorso anno sul Watch 7 avevano registrato appena 22 ore con display always-on e 28 ore senza. Il progresso, soprattutto in quest’ultima modalità, è quindi tangibile e apprezzabile nell’uso di tutti i giorni.

Prezzo di vendita e considerazioni

Arriviamo al dunque. Con un prezzo di partenza di 349,99€, il Samsung Galaxy Watch 8 non non deve essere un acquisto di impulso ma una scelta ponderata. È lo smartwatch definitivo per l’appassionato di tecnologia che sfrutta a pieno l’ecosistema Samsung, per l’utente che desidera un’estensione del proprio smartphone che sia potente, fluida e senza compromessi software. È la scelta ideale per chi vuole uno dei migliori display sul mercato, con una qualità e una luminosità che garantiscono una leggibilità perfetta in ogni singola condizione, e per chi apprezza un design rifinito il cui comfort al polso si fa sentire giorno dopo giorno.

Tuttavia, il Watch 8 non è per tutti. Chi considera l’autonomia un fattore non negoziabile, troverà frustrante e inaccettabile il limite di una singola giornata di utilizzo. Chi cerca un compagno per lo sport a livello agonistico, continuerà a preferire dispositivi più specializzati. E chi è attento al portafoglio. In definitiva, il Galaxy Watch 8 è uno dei migliori indossabili del brand, ma la sua eccellenza si paga, non solo in euro, ma anche con un’autonomia.

