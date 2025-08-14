Recensione Lefant M3: costa meno di 350 euro e non gli manca niente

Oggi torniamo a parlare di un brand che, un po’ in sordina, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel super affollato mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. Parliamo di Lefant, un’azienda che abbiamo imparato a conoscere per i suoi prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, spesso protagonisti di offerte a dir poco imperdibili su Amazon.

E se con i modelli precedenti l’azienda aveva già dimostrato di saperci fare, con il nuovo Lefant M3 l’asticella si alza notevolmente. Sulla carta, questo nuovo modello ha tutte le caratteristiche in regola per competere ad armi pari con robot ben più blasonati e costosi. Ho avuto modo di provarlo a fondo nelle ultime settimane e, ve lo anticipo, le sorprese non sono mancate. Siete pronti a scoprire se questo Lefant M3 è il robot aspirapolvere economico da comprare in questo 2025? Scopriamolo insieme in questa recensione completa.

Recensione Lefant M3: a meno di 350 euro non si può chiedere di più

Videorecensione Lefant M3

Design e materiali

Una delle prime cose che colpiscono del Lefant M3 è il suo design. L’azienda ha optato per un look total white, elegante e minimalista, che si adatta bene a qualsiasi tipo di arredamento. Il robot ha un diametro di soli 32 cm, una misura che apprezzo particolarmente perché gli permette di infilarsi con agilità sotto sedie, o negli spazi stretti dove lo sporco tende ad annidarsi di più, garantendo che nessuna macchia venga tralasciata. La sua flessibilità in spazi ristretti è un chiaro vantaggio.

La navigazione è affidata ad un sistema dToF (Direct Time of Flight) a 360° che mappa l’ambiente con una precisione millimetrica e pianifica percorsi di pulizia logici ed efficienti, evitando passaggi ripetitivi e garantendo la massima copertura.

A coadiuvare il sistema di navigazione c’è un sensore di evitamento ostacoli PSD a 190° e il sistema Freemove 3.0, che costituiscono un triplo sistema di sicurezza anticaduta, anticollisione e anti-pizzicamento. E, sulla carta, questo trittico di sensori si traduce in una protezione completa del corpo del robot che ha annullato la necessità di paraurti fisici, permettendogli di muoversi con agilità tra i mobili, evitare gli ostacoli con precisione e non cadere mai dalle scale.

La qualità costruttiva generale è buona, le plastiche sono solide e l’assemblaggio è curato. Certo, non siamo ai livelli dei top di gamma da oltre 1000 euro, ma in questa fascia di prezzo è difficile chiedere di più.

La vera protagonista, però, è la stazione di ricarica e pulizia All-in-One. Anche questa, come il robot, ha dimensioni relativamente compatte, il che è un grande vantaggio per chi non ha molto spazio a disposizione. La stazione non si limita a ricaricare il robot, ma si occupa anche dello svuotamento automatico della polvere grazie a un sacchetto da 3,5L, del lavaggio ad acqua calda a 45°C dei panni rotanti e della loro asciugatura ad aria fredda in sole due ore. Un sistema davvero completo, che ci libera da gran parte della manutenzione quotidiana e che in genere si trova in modelli molto più costosi.

Potenza d’aspirazione e pulizia

Lefant M3 è animato da un motore in grado di generare una potenza di aspirazione che arriva fino a 12.000 Pa. Un valore molto alto per la sua fascia di prezzo, che si traduce in una pulizia profonda ed efficace su qualsiasi tipo di superficie, dal parquet alle piastrelle, fino ai tappeti.

Nei miei test, il Lefant M3 ha aspirato di tutto senza battere ciglio: polvere, briciole, capelli e peli di animali. A tal proposito, ho apprezzato particolarmente il sistema pensato per i possessori di animali domestici: la spazzola a forma di V, abbinata a un doppio pettine, previene efficacemente l’aggrovigliarsi dei peli di animali e dei capelli.

Il vero punto di forza di questo robot, però, è il sistema di lavaggio che lo mette su un livello ben più alto rispetto alla gran parte dei suoi competitor nella stessa fascia di prezzo. I due panni rotanti, che girano a una velocità di 200 RPM, esercitano una pressione costante sul pavimento, simulando un lavaggio manuale e rimuovendo anche lo sporco più ostinato. E non finisce qui perché, quando il robot rileva un tappeto, solleva automaticamente i panni di 9 mm, evitando di bagnarli. E questa è un’altra funzione che in genere si trova su modelli più costosi.

Applicazione

Il robot è gestito dall’applicazione “Lefant”, disponibile sia per Android che per iOS. È un’app con un’interfaccia semplice e intuitiva che permette avviare e programmare la pulizia, visualizzare la mappa della casa in tempo reale, e personalizzare l’esperienza in modo molto approfondito.

Tra le funzioni più interessanti, segnalo la possibilità di impostare frequenze e modalità di pulizia specifiche per ogni stanza, la pulizia a zone per aree selezionate, la pulizia spot per intervenire su un punto preciso, e la possibilità di stabilire un ordine di pulizia delle stanze. Naturalmente non mancano le zone vietate e una comoda modalità “Non disturbare”. Insomma, un’esperienza d’uso completa e personalizzabile, che permette di adattare il comportamento del robot alle proprie esigenze.

Va detto però, che il software si rivela forse l’aspetto meno maturo del prodotto, sebbene sia doveroso riconoscere i notevoli passi avanti compiuti dal produttore. Rispetto al passato, l’applicazione è stata finalmente localizzata in italiano e la gestione complessiva del robot appare più stabile. Tuttavia, persistono alcune ingenuità a livello di interfaccia utente: un esempio su tutti è la regolazione del flusso d’acqua per il lavaggio, un’impostazione collocata in modo poco intuitivo nel menu generale anziché nella sua sezione logica dedicata alla pulizia.

Autonomia e ricarica

La batteria integrata da 5200 mAh garantisce un’autonomia di circa 220 minuti, un tempo più che sufficiente per pulire senza problemi appartamenti anche di grandi dimensioni, con una copertura dichiarata che arriva fino a 220 mq. E se la batteria si scarica durante la pulizia, il robot torna autonomamente alla base per ricaricarsi e, una volta pronto, riprende il lavoro esattamente da dove lo aveva interrotto.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del Lefant M3 è di 399 euro, ma fino al 26/08/2025 è in sconto a 349 euro su Amazon. Ed è indubbio che si tratta di una cifra convincente sotto tutti i punti di vista. È un robot potente, completo e con una stazione di ricarica e pulizia che fa davvero la differenza per la sua fascia di prezzo. Certo, non è perfetto, ma a fronte di un prezzo che su Amazon si posiziona spesso in offerta ben al di sotto del listino, è difficile non considerarlo un vero e proprio affare.

I tanti punti di forza di questo Lefant M3 lo rendono un prodotto davvero interessante. La potenza di aspirazione da 12.000 Pa lo pone ai vertici della categoria dei robot economici, e a questo si aggiunge la comodità assoluta della stazione All-in-One, che non solo svuota lo sporco, ma lava i panni con acqua calda e li asciuga. Il sistema di lavaggio, con i suoi doppi panni rotanti e il sollevamento intelligente, si è dimostrato efficace, così come la navigazione laser dToF, sempre precisa e affidabile. A chiudere il cerchio troviamo un’ottima autonomia e, soprattutto, un rapporto qualità/prezzo che, specialmente quando lo si trova in offerta, diventa semplicemente imbattibile.

Chiaramente nessun prodotto è esente da difetti. Anche in questo caso, il comparto software, pur essendo ricco di funzioni, potrebbe beneficiare di una maggiore fluidità e di una localizzazione in italiano più curata, ma si tratta comunque di piccoli compromessi, probabilmente risolvibili con futuri aggiornamenti.

In definitiva, se cercate un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo, che vi liberi da ogni pensiero e con un rapporto qualità/prezzo davvero buono, il Lefant M3 è senza dubbio una delle migliori scelte che possiate fare oggi sul mercato. Un prodotto concreto, che offre tantissimo senza chiedere in cambio una cifra esorbitante. Non per niente è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più venduto su Amazon.



