Recensione HiBREW H10A: il caffè buono come al bar diventa smart grazie a SwitchBot!

Se sei un appassionato di caffè e sogni di preparare espressi cremosi e cappuccini schiumosi direttamente nella comodità della tua cucina, la macchina HiBREW H10A potrebbe essere la soluzione che stavi cercando. Con la sua combinazione di design elegante, funzionalità professionali e un prezzo competitivo, questa macchina si posiziona come una scelta eccellente per gli amanti del caffè.

Recensione HiBREW H10A

Design e materiali

Il design della macchina HiBREW H10A è moderno e pulito, con una colorazione argento che si integra facilmente in qualsiasi ambiente cucina. La macchina è descritta come dotata di un corpo robusto e durevole in acciaio inox spazzolato. Questo non solo conferisce un aspetto premium e professionale, ma assicura anche una notevole resistenza allo sporco e una facilità di pulizia, elementi fondamentali per un elettrodomestico da cucina. La sua struttura, inoltre, è particolarmente stabile, garantendo sicurezza durante l’utilizzo.

Le dimensioni del prodotto sono compatte: 32 centimetri di lunghezza, 23 centimetri di profondità e 26 centimetri di altezza, rendendola adatta anche per spazi più ristretti. Nonostante le dimensioni contenute, tuttavia, la macchina integra un serbatoio dell’acqua da 1.8 litri, una capacità generosa che riduce la frequenza di ricarica. Sulla parte frontale troviamo tutta la strumentazione necessaria: quattro pulsanti per l’accensione, l’erogazione e l’impostazione del caffè, un monitor LCD per controllare la temperatura ed un rilevatore di pressione per tenere sempre sotto controllo il funzionamento della macchina del caffè.

Il cassettino inferiore è rimovibile per una pulizia semplificata, mentre la parte superiore porta-tazzine si riscalda (seppur non eccessivamente) per portare alla giusta temperatura le tazze. Presente anche una lancia per la schiuma, rivestita con un manico in silicone per evitare scottature.

La cura nei dettagli si estende agli accessori inclusi, che completano l’esperienza d’uso. Nella confezione possiamo trovare un manico-portafiltro da 58 mm e un tamper per caffè da 58 mm, che garantisce una pressatura uniforme e un’estrazione ottimale. Sono incluse anche una polveriera a tazza singola e una a doppia tazza, offrendo versatilità per diverse preparazioni. Un cucchiaio per polvere con testa a spazzola e una brocca da 350 ml per il latte completano il set e permettono di preparare il proprio caffè come quello che si è abituati a gustare al bar.

Preparazione del caffè

La HiBREW H10A è una macchina per caffè espresso semiautomatica dotata di una potente pompa ad alta pressione da 20 bar. Questa pressione particolarmente elevata, unita alla tecnologia di pre-infusione a bagnatura uniforme, garantisce un’estrazione completa della crema di caffè per un sapore davvero eccellente. La macchina permette di regolare il tempo di pre-infusione da 0 a 10 secondi, un dettaglio cruciale per ottimizzare l’estrazione in base al tipo di caffè e al grado di macinatura. È possibile regolare la quantità di caffè desiderata: le capacità offerte variano da 35-150ml per una tazza singola a 70-300ml per una doppia, garantendo flessibilità per ogni esigenza ed ogni gusto.

La temperatura di estrazione può essere regolata liberamente, con un intervallo per estrazione a caldo di 90-95°C e un’opzione di estrazione a freddo a 25°C. Questa versatilità permette di adattare la preparazione a chicchi di caffè con sapori diversi, regolando acidità e amarezza in base alle proprie preferenze. Anche la temperatura del vapore è regolabile, con un intervallo di 125-150°C. La macchina consente inoltre la conversione del display della temperatura tra gradi Celsius e Fahrenheit, nel caso in cui siate abituati a unità di misura differenti.

Il potente sistema a vapore è un altro punto di forza. La lancia a vapore per la preparazione della schiuma di latte può ruotare liberamente a 270 gradi, rendendo il montaggio del latte comodo e agevole. Il vapore ad alta pressione a 125-150°C è in grado di produrre rapidamente una densa schiuma di latte caldo, migliorando significativamente la percentuale di successo delle arti del latte. La testa del vapore è staccabile, facilitando la pulizia e prevenendo intasamenti o corrosione del latte, un aspetto fondamentale per l’igiene e la durata della macchina del caffè.

Il sistema di riscaldamento a bobina termica è progettato per la stabilità della temperatura. L’interno della macchina utilizza un design a termo bobina in acciaio inox da 53 cm. Questo garantisce che la temperatura dell’acqua all’interno della caldaia sia più stabile e previene la ruggine dei tubi interni, assicurando il sapore puro di ogni tazza di caffè. Il tempo di riscaldamento è sorprendentemente rapido, soli 35 secondi.

Per automatizzare e rendere smart la macchina del caffé abbiamo deciso di utilizzare due FingerBot di SwitchBot, posizionandoli sul tasto di accensione e sul tasto di erogazione di una singola tazzina. La configurazione è estremamente semplice: basta rimuovere la linguetta di sicurezza ed utilizzare l’app di SwitchBot per configurare il dispositivo, posizionandolo in seguito in prossimità del tasto da azionare. Da questo momento è possibile utilizzare gli assistenti vocali (Google Home, Alexa, Siri) per accendere ed avviare l’erogazione del caffè: è possibile anche creare un’autonomazione per accendere la macchina e dopo 30 secondi avviare l’erogazione automatica del caffé, per avere la propria tazza pronta con un solo comando.

Ovviamente è sempre necessario l’intervento umano per preparare il macinato nel filtro e apporre le tazzine sotto l’erogatore, ma un utilizzo più comune può essere quello di preparare il caffè la sera per trovarlo già pronto al mattino al proprio risveglio.

Recensione HiBREW H10A: prezzo e considerazioni

HiBREW H10A rappresenta una scelta eccellente per chi desidera elevare la propria esperienza di preparazione del caffè a casa. Con il suo design robusto in acciaio inox, le funzioni professionali programmabili che includono una pressione di 20 bar, il controllo della temperatura e un efficace montalatte, e un prezzo competitivo questa macchina offre un valore eccezionale. È la macchina ideale per sperimentare e personalizzare ogni tazza di caffè, godendo di un espresso cremoso e aromatico come quello del bar.

Grazie ai FingerBot di SwitchBot, inoltre, è possibile automatizzare l’accensione della macchina e l’erogazione del caffè: ovviamente è sempre necessario l’intervento umano per la preparazione, ma una volta inserito il macinato il gioco è fatto e siamo pronti ad utilizzare i comandi vocali dei nostri assistenti vocali per azionare i comandi.

HiBREW H10A è attualmente disponibile a un prezzo di 189€, con un risparmio significativo rispetto al prezzo base di 259€. Con il coupon che trovate qui sotto, tuttavia, è possibile risparmiare ulteriori 10€, in modo da far scendere il prezzo a soli 179€. Per quanto riguarda invece gli SwitchBot FingerBot, sono disponibili su Amazon al prezzo di 29,99€.

