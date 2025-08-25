I prossimi Reame avranno 15.000 mAh e “l’aria condizionata”

La compagnia cinese annuncia un evento per il 27 agosto, quindi tra una manciata di giorni. Il protagonista? Il primo smartphone Realme dotato di una super batteria da ben 15.000 mAh, un vero mostro di potenza ma che non rinuncia ad un design ed un formato “umano”.

Lo smartphone da 15.000 mAh di Realme ha una data di presentazione: concept o realtà?

Crediti: Realme

Al momento non è dato di sapere se avremo a che fare con un Concept Phone oppure con un dispositivo che sarà in vendita regolarmente. Tuttavia siamo più propensi alla prima ipotesi: a maggio Realme ha presentato il suo concept da 10.000 mAh ed è probabile che il nuovo smartphone servirà a mostrare lo stato dei lavori.

Nel caso del nuovo smartphone Realme si salirà a 15.000 mAh di batteria: l’azienda assicura fino a 50 ore di riproduzione video con una singola carica e fino a 18,75 ore di registrazione video. Le immagini pubblicate sui social mostrano un design da telefono “normale”, quindi niente stile da rugged; il retro ospita una singola fotocamera mentre lo spessore non sembra eccessivo.

L’appuntamento è fissato per il 27 agosto, quindi tra pochissimo ne sapremo di più. Intanto vi ricordiamo le ultime novità del brand cinese, fresche di lancio: Realme 15 e 15 Pro, seguiti poco dopo da Realme P4 e P4 Pro.

Intanto Realme svela uno smartphone con “l’aria condizionata”

Say hello to the realme Chill Fan Phone, the world’s first “AC” phone! Game cooler with up to 6°C reduction in core temperature, and the AC feature works just like a regular air conditioner—you can turn it on and off as you please.



Free to be real, free to be chilled! pic.twitter.com/Qip4OeXK1o — realme Global (@realmeglobal) August 25, 2025

Da pochissimo Realme ha pubblicato un nuovo teaser: in questo caso viene mostrato uno smartphone dotato di “aria condizionata”. Si tratta di un dispositivo equipaggiato con una ventola di raffreddamento in grado di ridurre la temperatura del terminale fino a 6°C.

La funzione di aria condizionata permette di sfruttare la ventolina come un piccolo ventilatore portatile e può essere attivata o disattivata a piacimento.

Probabilmente anche in questo caso si tratterà di un Concept Phone più che di un modello commerciale (ma restiamo in attesa di dettagli).