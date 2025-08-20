Realme P4 e P4 Pro 5G ufficiali: la fascia media ha sempre più stile!

Dopo i nuovi modelli della serie Number (Realme 15 e 15 Pro) la compagnia asiatica è passata ai modelli “minori” ma senza lasciare nulla al caso. Nonostante si tratti di una gamma posizionata sotto la famiglia Number i nuovi Realme P4 e P4 Pro 5G danno grandi soddisfazioni, sopratutto in fatto di stile: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, in attesa di saperne di più su un possibile lancio da noi.
Realme P4 e P4 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Impossibile non notare il cambio di look e l’attenzione ai dettagli: la serie P4 passa ad un modulo fotografico più spazioso, che occupa tutta la porzione superiore della cover.
La vera novità è rappresentata dalle colorazioni: il modello base presenta la versione Steel Greey, ispirata all’acciaio; dall’altro lato abbiamo il modello Pro e le varianti Birch Wood e Dark Oak Wood, in vetro-legno. L’effetto finale è elegantissimo e ricorda molto il tocco di Motorola.
Con Realme P4 standard abbiamo uno schermo AMOLED da 6,77″ a 144 Hz e con una luminosità fino a 4.500 nit, un chipset Dimensity 7400, una super batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh e la ricarica da 80W. La fotocamera principale è un sensore da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare.
Il passaggio a Realme P4 Pro 5G vede uno schermo più ampio (da 6,8″) con micro-curvature su quattro lati e fino a 6.500 nit di luminosità di picco. Il SoC passa a Qualcomm con lo Snapdragon 7 Gen 4, mentre la fotocamera guadagna un sensore IMX896. Il resto delle specifiche coincide mentre cambiano le colorazioni tra i due modelli.
Entrambi gli smartphone supportano AI Edit Genie, il nuovo pacchetto di strumenti del brand dedicato all’intelligenza artificiale (presentato con Realme 15 e 15 Pro).
Prezzo e disponibilità
Il prezzo di Realme P4 parte da circa 182€ al cambio attuale (18.499 INR) mentre il fratello maggiore Pro è disponibile a partire da circa 246€ al cambio (24.999 INR). Al momento il debutto è avvenuto solo in India.
Realme P3 5G è arrivato in Italia, quindi a rigor di logica anche il nuovo modello dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini. Tuttavia l’ultima parola spetta al brand, quindi restiamo in attesa di dettagli ufficiali.
Realme P4 5G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 163,34 x 75,88 x 7,58 mm, 185 grammi
- Colorazioni: Steel Gray, Engine Blue, Forge Red
- Certificazione: IP65/IP66
- Display: Flat AMOLED 6,77″ Ful HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 2.500 Hz, colore a 10 bit, 4.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 3.840 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm2
- SoC: MediaTek Dimensity 7400, 4 nm TSMC + chip grafico HyperVision AI
- CPU octa-core
- 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con OV50D40 e ultra-wide 112°
- Selfie camera: 16 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Edit Genie
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6
Realme P4 Pro 5G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 162,27 x 76,16 x 7,68 mm, 189 grammi
- Colorazioni: Birch Wood, Dark Oak Wood, Midnight Ivy
- Certificazione: IP65/IP66
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,8″ 1.5K+ (2.800 x 1.280 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 2.500 Hz, colore a 10 bit, 4.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC + chip grafico HyperVision AI
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256/512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX896 e ultra-wide 112°
- Selfie camera: 50 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Edit Genie
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6