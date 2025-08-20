Realme P4 e P4 Pro 5G ufficiali: la fascia media ha sempre più stile!

Dopo i nuovi modelli della serie Number (Realme 15 e 15 Pro) la compagnia asiatica è passata ai modelli “minori” ma senza lasciare nulla al caso. Nonostante si tratti di una gamma posizionata sotto la famiglia Number i nuovi Realme P4 e P4 Pro 5G danno grandi soddisfazioni, sopratutto in fatto di stile: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, in attesa di saperne di più su un possibile lancio da noi.

Realme P4 e P4 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

P4 5G – Crediti: Realme

Impossibile non notare il cambio di look e l’attenzione ai dettagli: la serie P4 passa ad un modulo fotografico più spazioso, che occupa tutta la porzione superiore della cover.

La vera novità è rappresentata dalle colorazioni: il modello base presenta la versione Steel Greey, ispirata all’acciaio; dall’altro lato abbiamo il modello Pro e le varianti Birch Wood e Dark Oak Wood, in vetro-legno. L’effetto finale è elegantissimo e ricorda molto il tocco di Motorola.

Con Realme P4 standard abbiamo uno schermo AMOLED da 6,77″ a 144 Hz e con una luminosità fino a 4.500 nit, un chipset Dimensity 7400, una super batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh e la ricarica da 80W. La fotocamera principale è un sensore da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare.

P4 Pro 5G – Crediti: Realme

Il passaggio a Realme P4 Pro 5G vede uno schermo più ampio (da 6,8″) con micro-curvature su quattro lati e fino a 6.500 nit di luminosità di picco. Il SoC passa a Qualcomm con lo Snapdragon 7 Gen 4, mentre la fotocamera guadagna un sensore IMX896. Il resto delle specifiche coincide mentre cambiano le colorazioni tra i due modelli.

Entrambi gli smartphone supportano AI Edit Genie, il nuovo pacchetto di strumenti del brand dedicato all’intelligenza artificiale (presentato con Realme 15 e 15 Pro).

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme P4 parte da circa 182€ al cambio attuale (18.499 INR) mentre il fratello maggiore Pro è disponibile a partire da circa 246€ al cambio (24.999 INR). Al momento il debutto è avvenuto solo in India.

Realme P3 5G è arrivato in Italia, quindi a rigor di logica anche il nuovo modello dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini. Tuttavia l’ultima parola spetta al brand, quindi restiamo in attesa di dettagli ufficiali.

Realme P4 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,34 x 75,88 x 7,58 mm, 185 grammi

Colorazioni: Steel Gray, Engine Blue, Forge Red

Certificazione: IP65/IP66

Display: Flat AMOLED 6,77″ Ful HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 2.500 Hz, colore a 10 bit, 4.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 3.840 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm 2

SoC: MediaTek Dimensity 7400, 4 nm TSMC + chip grafico HyperVision AI

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W

Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con OV50D40 e ultra-wide 112°

Selfie camera: 16 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Edit Genie

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6

Realme P4 Pro 5G – Scheda tecnica