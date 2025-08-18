Realme P4 cambia look e c’è anche una versione in “legno”

La gamma P sta per ricevere l’aggiunta di due nuovi modelli ed uno di questi è il candidato perfetto per il lancio anche da noi. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, facciamo il punto della situazione su Realme P4 5G e sul fratello maggiore Pro, ormai ad un passo dal debutto.

Realme P4 5G: cosa aspettarsi dal prossimo mid-range

La data di presentazione della serie Realme P4 5G è fissata per il 20 agosto, ma al momento il debutto è limitato al mercato indiano. Sono stati confermati due smartphone, ossia il modello base e quello Pro.

Visti i precedenti è probabile che alle nostre latitudini arriverà solo la versione standard (come avvenuto già con Realme P3 5G). Per ora mancano dettagli sull’uscita in altri paesi, quindi restiamo in attesa di novità.

Il nuovo mid-range di Realme cambierà look rispetto al predecessore: il modulo fotografico si fa più ampio, occupando tutta la porzione superiore della scocca. Dalle immagini emergono anche due versioni stilose: quella Steel Greey (esclusiva di P4 5G) richiama l’acciaio mentre la variante Birch Wood (per P4 Pro) è realizzata in vetro-legno, con un effetto finale davvero particolare (che strizza l’occhio a Motorola).

Realme P4 Pro 5G display OLED micro quad curved 1.5K 144 Hz, 6.500 nit Snapdragon 7 Gen 4 chip grafico HyperVision AI fotocamera da 50 MP IMX896 con OIS selfie camera da 50 MP 7.000 mAh con ricarica da 80W raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm 2 IP65 e IP66 7,68 mm per 187 grammi Android 15, Realme UI 6

