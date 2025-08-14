Prime indiscrezioni per Realme Neo 8: avrà un chipset totalmente inedito?

L’attesa per il prossimo smartphone di realme è sicuramente molto alta, e un recente leak ha svelato alcuni dettagli che potrebbero rendere ancora più interessante il nuovo Realme Neo 8. Questo nuovo smartphone potrebbe arrivare entro la fine del 2025 e portare con sé un chipset totalmente inedito, che potrebbe addirittura sorprendere tutti.

Realme Neo 8 con Dimensity 9500e? Le prime informazioni

Crediti: Digital Chat Station, Gizmochina

Secondo quanto emerso da un recente leak di Digital Chat Station, il nuovo Realme Neo 8 sarebbe attualmente in fase di test con due chipset totalmente inediti: Dimensity 9500e di MediaTek e lo Snapdragon 8 Gen 5. La scelta finale del processore, a quanto pare, avverrà solo dopo test approfonditi. Il Dimensity 9500e è descritto come una versione potenziata del Dimensity 9400 Plus, mentre lo Snapdragon 8 Gen 5 indicato dal leaker potrebbe in realtà essere lo Snapdragon 8 Elite 2 (in uscita a settembre).

Per quanto riguarda il display, il nuovo Realme Neo 8 dovrebbe presentare un pannello LTPS OLED con risoluzione 1.5K e un innovativo sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nello schermo. Ma la vera sorpresa riguarda la batteria: si vocifera che il dispositivo abbia una capienza enorme di circa 8.000 mAh, quasi sicuramente con tecnologia al silicio-carbonio.

La compagnia, inoltre, starebbe lavorando anche al Realme Neo 8 SE, equipaggiato con il prossimo SoC Dimensity 8500 e con un possibile debutto a gennaio 2026.