Realme GT 8 e GT 8 Pro arriveranno insieme: ecco quando

Cambio di rotta per la prossima generazione di punta: Realme GT 8 e il fratello maggiore GT 8 Pro non arriverebbero “separati” (come avvenuto con la serie attuale). Inoltre la presentazione dei dispositivi potrebbe essere più vicina di quello che pensiamo.

Realme GT 8 e GT 8 Pro: ecco quando arriveranno i prossimi top di gamma

GT 7 Pro – Crediti: Realme

Di recente l’azienda cinese ha lanciato nel mercato indiano Realme 15 e 15 Pro, dando il via alla nuova generazione di mid-range. Da un lato siamo in attesa di saperne di più per un’eventuale uscita in Italia mentre dall’altro è sappiamo bene che ora ci sarà il via ai leak sui prossimi top di gamma.

In realtà le prime indiscrezioni hanno fatto capolino da diverse settimane, ma ora si guarda più da vicino al periodo d’uscita. Realme GT 8 e GT 8 Pro dovrebbero arrivare insieme: secondo l’insider Digital Chat Station il lancio in patria sarebbe previsto ad ottobre. Questa indiscrezione è stata confermata ufficialmente anche da Wang Wei, vice presidente di Realme, che con un filmato pubblicato sui social si è limitato ad ufficializzare l’arrivo dei nuovi smartphone nel mese di ottobre, senza però aggiungere ulteriori dettagli.

La presentazione dei top di gamma dovrebbe avvenire in anticipo rispetto a quanto visto con l’attuale Realme GT 7 Pro, annunciato lo scorso novembre. Tutto a causa dello Snapdragon 8 Elite 2: il chipset di punta di Qualcomm, solitamente in uscita ad ottobre, sarà presentato invece tra il 23 e il 25 settembre.

Il modello base GT 7 ha debuttato a maggio, a sei mesi di distanza dal fratello maggiore: con la nuova generazione Realme dovrebbe unire i due dispositivi, presentando insieme sia GT 8 che GT 8 Pro.

Per le novità del prossimo flagship di Realme si vocifera di varie migliorie sia sul fronte della fotocamera che lato batteria.

Ultimo aggiornamento: 11 agosto