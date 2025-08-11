Realme GT 8 Pro sarà ancora più potente: come migliorerà il prossimo flagship

Aspettando di saperne di più in modo più completo, magari con immagini leak e degli indizi ufficiali, facciamo il punto della situazione su Realme GT 8 Pro. Ecco che cosa sappiamo finora sul prossimo top di gamma della compagnia cinese, chiaramente sotto forma di indiscrezioni.

Realme GT 8 Pro: un leak anticipa alcuni dei miglioramenti del prossimo top di gamma

GT 7 Pro – Crediti: Realme

Nelle scorse ore l’insider Digital Chat Station è tornato a parlare di Realme GT 8 Pro. Cogliamo l’occasione per raccogliere i leak finora, in modo da avere una prima panoramica di quello che ci aspetta dal dispositivo.

Snapdragon 8 Elite 2 : chiaro, il nuovo top di gamma avrà a bordo la nuova soluzione di punta realizzata da Qualcomm (prevista per settembre);

: chiaro, il nuovo top di gamma avrà a bordo la nuova soluzione di punta realizzata da Qualcomm (prevista per settembre); display Flat OLED 2K : il modello attuale è dotato di un pannello con risoluzione 1.5K e bordi Micro-Quad Curved mentre in questo caso si passerebbe ad una soluzione piatta, con una dimensione di 6.85″ (mentre la versione potrebbe avere un display da 6.6″).

: il modello attuale è dotato di un pannello con risoluzione 1.5K e bordi Micro-Quad Curved mentre in questo caso si passerebbe ad una soluzione piatta, con una dimensione di 6.85″ (mentre la versione potrebbe avere un display da 6.6″). ultrasuoni : nulla di nuovo sul fronte sicurezza, ma ci sarebbe ancora una volta un lettore d’impronte sotto al display con tecnologia ad ultrasuoni;

: nulla di nuovo sul fronte sicurezza, ma ci sarebbe ancora una volta un lettore d’impronte sotto al display con tecnologia ad ultrasuoni; teleobiettivo da 200 MP : rispetto all’attuale teleobiettivo periscopico IMX882 da 50 MP stavolta ci sarebbe una soluzione Samsung HP9 da ben 200 MP (forse anche su OPPO Find X9 Pro). Il sensore IMX882 e Samsung JN5 continuerebbero ad essere utilizzati su altri modelli;

: rispetto all’attuale teleobiettivo periscopico IMX882 da 50 MP stavolta ci sarebbe una soluzione Samsung HP9 da ben 200 MP (forse anche su OPPO Find X9 Pro). Il sensore IMX882 e Samsung JN5 continuerebbero ad essere utilizzati su altri modelli; batteria: dagli attuali 6.500 mAh si dovrebbe salire a 7.000 mAh o addirittura a 7.500 mAh (con ricarica da 100W).

Tutte queste migliorie si tradurrebbero in un aumento del prezzo ma non ci sono indizi al riguardo. Realme GT 7 Pro è stato lanciato a partire da 3.599 CNY in Cina e da 999,9€ in Italia.

Non c’è ancora una data di presentazione ma comunque Realme GT 8 Pro arriverà entro fine anno. Vista l’uscita anticipata dello Snapdragon 8 Elite 2 e dei primi top di gamma con questa novità è probabile che il flagship di Realme arrivi già ad ottobre (l’attuale GT 7 Pro è stato annunciato lo scorso novembre).

Ultimo aggiornamento: 11 agosto