Realme 15T su Geekbench: avrà un SoC migliore e ancora più batteria

Dopo aver fatto conoscenza con i fratelli maggiori, ora tocca al modello budget della famiglia. Realme 15T è stato avvistato su Geekbench: i primi benchmark svelano quale chipset troveremo a bordo mentre le altre indiscrezioni offrono una panoramica più ampia di quello che ci aspetta dal medio gamma.

Realme 15T: cosa sappiamo del prossimo modello della gamma

Crediti: Geekbench, ZionsAnvin (X)

Il nuovo smartphone della serie è spuntato su Geekbench nelle scorse ore, con la sigla RMX5111. Il dispositivo offre 8 GB di RAM mentre lato software è presente Android 15 (tramite l’interfaccia proprietaria del brand).

A muovere il tutto il chipset Dimensity 6400 di MediaTek, soluzione lanciata a inizio anno e destinata appunto alla fascia media. Il SoC dovrebbe presentare la dicitura Max ed avere ottimizzazioni personali da parte del brand (ma non ci sono dettagli al riguardo).

Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica di Realme 15T, sulla base delle indiscrezioni finora. Si tratterà del terzo modello della gamma, dopo il lancio di Realme 15 e 15 Pro a luglio. Al momento i terminali sono stati lanciati solo in India e non è dato di sapere quando arriveranno alle nostre latitudini.