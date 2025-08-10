Realme 15 Pro viaggia verso Westeros con un’edizione speciale dedicata a Game of Thrones

Di Roberto Branni
Crediti: Realme

Il Realme 15 Pro ha fatto il suo debutto ufficiale il mese scorso, introducendo sul mercato uno smartphone con specifiche di alto livello. Ma le novità non sembrano essere finite qui: il brand, infatti, starebbe preparando uno speciale Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, destinato a entusiasmare sia gli appassionati di tecnologia che i fan della celebre serie.

Realme 15 Pro si siederà presto sul Trono di Spade?

Realme 15 Pro
Crediti: SIRIM

Una nuova variante dello smartphone a tema Game of Thrones, è stata già certificata per la vendita in Malesia da SIRIM (l’ente governativo che si occupa dell’immissione dei prodotti sul mercato). Questo indica che il Realme 15 Pro e la sua edizione limitata saranno presto disponibili in quel paese, seppur la data di lancio sembra essere ancora incerta.

Le novità potrebbero riguardare un design completamente a tema Game of Thrones, sia per la scocca posteriore che per il software. Ma non solo: è probabile che questa edizione speciale includa anche alcuni gadget a tema GoT all’interno della confezione, anch’essa presumibilmente personalizzata come avvenuto in passato.

Non ci resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare davvero a breve.