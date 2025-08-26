Google semplificherà la condivisione tra Android e iPhone, con Quick Share

Allo stato attuale non è possibile utilizzare l’applicazione Quick Share di Android direttamente su iPhone. Questa funzionalità è stata realizzata da Google e nasce per i dispositivi Android e Windows, per rendere più fluido il passaggio dei file tra i vari dispositivi dei due ecosistemi. Ma Big G è al lavoro per cambiare le cose e semplificare la vita agli utenti Android e Apple, come è emerso nelle ultime ore.

Quick Share per iPhone scovato all’interno di una beta, grazie al teardown di Google Play Services: ecco la novità in arrivo

Crediti: Android Authority

Per quanto riguarda gli iPhone, per condividere file tra due device Apple basta utilizzare AirDrop; per la condivisione con Android, Windows e altro è necessario utilizzare un’app di terze parti.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare in futuro: analizzando l’ultima versione beta dell’app Google Play Services sono emersi degli indizi dell’esistenza di Quick Share per iPhone. L’immagine all’interno dell’articolo mostra proprio la schermata di condivisione con iPhone; la notifica invita gli utenti ad accedere con il proprio account Google e cita esplicitamente iPhone e altri dispositivi.

C’è da dire che quando si utilizza Quick Share su un dispositivo Android non è necessario aver effettuato l’accesso con l’account Google. Forse questo sarà un passaggio necessario per usufruire dell’app su iPhone?

Per ora non ci sono conferme ma una cosa è certa: i lavori continuano e dato che Quick Share per iPhone è parzialmente integrato nella beta di Google Play Services, potremmo non essere poi così lontano dal debutto ufficiale per tutti.