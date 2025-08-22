Quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

In un precedente focus vi ho parlato di quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone o tablet Xiaomi, Redmi e POCO, mentre questa volta ci concentriamo sulle patch di sicurezza. Così come i major update Android, gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google sono altrettanto se non più importanti, perché in alcuni casi possono fare la differenza nella salvaguardia del dispositivo e dei propri dati. Mai come oggi, sui propri telefoni e tablet conserviamo dati particolarmente sensibili, pertanto è altamente necessario che il proprio modello venga aggiornato per più tempo possibile.
Ultimo aggiornamento: agosto 2025 – aggiunto POCO M7 4G
Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per smartphone e tablet
Prima di continuare la lettura, è necessario che vi faccia alcune premesse rilevanti. Prima di tutto, smartphone e tablet indicati nella lista seguente vengono aggiornati con una cadenza garantita dall’azienda, cioè ogni 90 giorni, anche se può capitare che in alcuni casi gli aggiornamenti arrivino anche prima di quanto previsto.
È una lista molto utile per capire per quanto tempo il proprio smartphone o tablet Xiaomi riceverà le patch di sicurezza mensili, tuttavia è incompleta in quanto comprende esclusivamente i terminali Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la certificazione Android Enterprise Recommended; questo esclude di conseguenza tutti quei modelli venduti esclusivamente in Cina.
Nell’elenco in questione sono presenti sia prodotti di fascia alta che media e bassa, e ovviamente quelli più costosi sono anche quelli che mediamente vengono supportati più a lungo. Nella colonna “Data finale” trovate indicato il mese in cui verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, dopodiché non sarà più garantito il rilascio di patch di sicurezza.
Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):
|Modello
|Data finale
|Xiaomi 15
|01/03/2031
|Xiaomi 15 Ultra
|01/03/2031
|Xiaomi 14T
|26/09/2029
|Xiaomi 14T Pro
|26/09/2029
|Xiaomi 14
|25/02/2029
|Xiaomi 14 Ultra
|15/03/2029
|Xiaomi 13 Lite
|02/03/2027
|Xiaomi 13
|08/03/2028
|Xiaomi 13 Pro
|08/03/2028
|Xiaomi 13 Ultra
|12/06/2028
|Xiaomi 13T
|04/10/2028
|Xiaomi 13T Pro
|04/10/2028
|Xiaomi 12
|17/03/2026
|Xiaomi 12 Pro
|17/03/2026
|Xiaomi 12 Lite
|01/07/2026
|Xiaomi 12T
|13/10/2026
|Xiaomi 12T Pro
|13/10/2026
|Xiaomi 12X
|17/03/2025
|Xiaomi 11
|01/12/2024
|Xiaomi 11 Ultra
|01/03/2025
|Xiaomi 11 Lite
|01/03/2024
|Xiaomi 11 Lite 5G
|01/03/2024
|Xiaomi 11 Lite 5G NE
|23/09/2025
|Xiaomi 11T
|23/09/2025
|Xiaomi 11T Pro
|23/09/2025
|Xiaomi 11i
|01/02/2025
|Xiaomi 10
|01/02/2023
|Xiaomi 10 Pro
|01/02/2023
|Xiaomi 10 Lite
|01/04/2023
|Xiaomi 10 Lite 5G
|01/03/2023
|Xiaomi 10T
|01/09/2023
|Xiaomi 10T Pro
|01/09/2023
|Xiaomi 10T Lite
|01/09/2023
|Xiaomi 9
|01/02/2022
|Xiaomi 9 SE
|01/02/2022
|Xiaomi 9 Lite
|01/07/2021
|Xiaomi 9T
|01/05/2022
|Xiaomi 8
|01/05/2021
|Xiaomi 8 Pro
|01/08/2021
|Xiaomi 8 Lite
|01/09/2021
|Xiaomi 6
|01/04/2020
|Xiaomi MIX Flip
|18/07/2029
|Xiaomi MIX 3
|01/10/2021
|Xiaomi MIX 3 5G
|01/10/2021
|Xiaomi MIX 2
|01/10/2020
|Xiaomi MIX 2S
|01/03/2021
|Xiaomi Note 10
|01/11/2022
|Xiaomi Note 10 Pro
|01/11/2022
|Xiaomi Note 10 Lite
|01/04/2023
|Xiaomi A3
|01/08/2022
|Xiaomi A2
|01/07/2021
|Xiaomi A2 Lite
|01/09/2021
|Xiaomi A1
|01/09/2020
|Xiaomi Max 3
|01/07/2021
|Xiaomi Max 2
|01/07/2020
|Xiaomi Play
|01/03/2022
|Xiaomi Pad 7
|01/03/2031
|Xiaomi Pad 7 Pro
|01/03/2028
|Xiaomi Pad 6
|10/07/2026
|Redmi K30
|01/12/2022
|Redmi Note 14 5G
|10/01/2029
|Redmi Note 14 4G
|01/03/2031
|Redmi Note 14 Pro
|15/01/2029
|Redmi Note 14 Pro 5G
|30/01/2029
|Redmi Note 14 Pro+
|01/01/2029
|Redmi Note 13
|15/01/2028
|Redmi Note 13 5G
|15/01/2028
|Redmi Note 13 Pro
|15/01/2028
|Redmi Note 13 Pro 5G
|15/01/2028
|Redmi Note 13 Pro+ 5G
|15/01/2028
|Redmi Note 12
|23/03/2027
|Redmi Note 12 5G
|23/03/2026
|Redmi Note 12 Pro
|20/04/2026
|Redmi Note 12 Pro 5G
|23/03/2027
|Redmi Note 12 Pro+ 5G
|23/03/2027
|Redmi Note 12S
|10/05/2027
|Redmi Note 11
|28/01/2025
|Redmi Note 11 Pro
|16/02/2025
|Redmi Note 11 Pro 5G
|16/02/2025
|Redmi Note 11 Pro+ 5G
|06/04/2025
|Redmi Note 11 SE
|Gennaio 2025
|Redmi Note 11S
|28/01/2025
|Redmi Note 11S 5G
|Gennaio 2025
|Redmi Note 10
|01/03/2024
|Redmi Note 10 5G
|01/06/2024
|Redmi Note 10 Pro
|01/03/2024
|Redmi Note 10 Pro Max
|Marzo 2024
|Redmi Note 10S
|01/05/2024
|Redmi Note 10T 5G
|Aprile 2024
|Redmi Note 9
|01/05/2023
|Redmi Note 9 Pro
|01/05/2023
|Redmi Note 9S
|01/03/2023
|Redmi Note 9T
|01/11/2023
|Redmi Note 8 Pro
|01/09/2022
|Redmi Note 8 (2021)
|01/07/2024
|Redmi Note 8T
|01/12/2022
|Redmi Note 7
|01/03/2022
|Redmi Note 7 Pro
|01/03/2022
|Redmi Note 6 Pro
|01/10/2021
|Redmi Note 5
|01/12/2020
|Redmi Note 5 Pro
|01/06/2021
|Redmi Note 5A
|01/08/2020
|Redmi Note 5A Prime
|01/08/2020
|Redmi Note 4
|01/02/2020
|Redmi 14C
|26/09/2028
|Redmi 13C
|10/11/2026
|Redmi 12
|16/06/2027
|Redmi 12C
|10/03/2027
|Redmi 12 5G
|01/09/2027
|Redmi 11 Prime 5G
|Aprile 2025
|Redmi 10
|01/11/2024
|Redmi 10 5G
|01/07/2025
|Redmi 10 2022
|14/02/2025
|Redmi 10C
|19/03/2025
|Redmi 10A
|25/04/2025
|Redmi 9
|01/06/2023
|Redmi 9T
|01/03/2024
|Redmi 9A
|01/07/2023
|Redmi 9AT
|01/07/2023
|Redmi 9C
|01/08/2023
|Redmi 9C NFC
|01/09/2023
|Redmi 8
|01/10/2022
|Redmi 8A
|01/10/2022
|Redmi 7
|01/04/2022
|Redmi 7A
|01/07/2022
|Redmi 6
|01/10/2021
|Redmi 6A
|01/08/2021
|Redmi 5
|01/12/2020
|Redmi 5 Plus
|01/12/2020
|Redmi 5A
|01/10/2020
|Redmi Go
|01/03/2022
|Redmi A5
|30/04/2029
|Redmi A3
|21/08/2027
|Redmi A2
|24/03/2026
|Redmi A2+
|24/03/2026
|Redmi A1
|23/09/2025
|Redmi A1
|23/09/2025
|Redmi S2
|01/05/2021
|Redmi Y2
|01/05/2021
|Redmi Y1
|01/08/2020
|Redmi Y1 Lite
|01/08/2020
|Redmi Pad
|05/10/2025
|Redmi Pad 2
|15/06/2032
|Redmi Pad 2 4G
|15/06/2032
|Redmi Pad SE
|24/08/2026
|Redmi Pad SE 8.7
|15/08/2026
|Redmi Pad SE 8.7 4G
|15/08/2026
|Redmi Pad Pro 5G
|11/06/2027
|POCO F7
|24/06/2031
|POCO F7 Pro
|27/03/2031
|POCO F7 Ultra
|27/03/2031
|POCO F6
|23/05/2028
|POCO F6 Pro
|22/05/2028
|POCO F5
|09/05/2026
|POCO F5 Pro
|09/05/2026
|POCO F4
|27/06/2025
|POCO F4 GT
|26/04/2025
|POCO X7
|30/01/2029
|POCO X7 Pro
|07/01/2029
|POCO X6
|11/01/2028
|POCO X6 Pro
|11/01/2028
|POCO X5
|06/02/2027
|POCO X5 Pro
|06/02/2026
|POCO X4 Pro 5G
|02/03/2025
|POCO X4 GT
|27/06/2025
|POCO M7 4G
|13/08/2029
|POCO M7 Pro 5G
|09/01/2029
|POCO M6
|05/06/2028
|POCO M6 Pro
|11/01/2028
|POCO M6 Pro 5G
|Settembre 2026
|POCO M5
|06/09/2025
|POCO M5s
|Luglio 2024
|POCO M4 5G
|Aprile 2024
|POCO M4 Pro
|Gennaio 2025
|POCO M4 Pro 5G
|11/11/2024
|POCO M3 Pro 5G
|Aprile 2024
|POCO C75
|26/09/2028
|POCO C71
|04/04/2029
|POCO C65
|06/11/2026
|POCO C55
|Gennaio 2027
|POCO C40
|17/06/2025
