Per quanti anni il tuo Android riceverà aggiornamenti di sicurezza

Con l’evoluzione costante della tecnologia e la crescente preoccupazione per la sicurezza dei dispositivi mobili, i consumatori sono sempre più interessati a conoscere la durata del supporto software per i loro smartphone e tablet Android. Uno degli aspetti cruciali in tal senso è la ricezione degli aggiornamenti di sicurezza, che contribuiscono a proteggere i dispositivi da vulnerabilità e minacce.
Google, l’azienda dietro Android, ha stabilito politiche chiare riguardo alle patch di sicurezza per i vari dispositivi presenti sul mercato; tuttavia, la durata del supporto può variare notevolmente in base al produttore e al dispositivo. Ecco perché in questo articolo vi riportiamo i modelli Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, vivo, Motorola, Nokia, Sony e TCL e per quanto tempo saranno supportati.
Ultimo aggiornamento: agosto 2025 – aggiunti Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e POCO M7 4G
Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, Google, Motorola e tanti altri ancora: quante patch di sicurezza riceveranno
Le patch di sicurezza sono importanti per garantire la protezione dei dispositivi mobili e dei dati degli utenti. Esse rappresentano aggiornamenti software progettati per correggere vulnerabilità e difetti nel sistema operativo: senza di esse, i dispositivi possono essere esposti a rischi significativi.
Sulla base della certificazione Android Enterprise Recommended rilasciata da Google, possiamo sapere quanto a lungo determinati smartphone e tablet riceveranno gli aggiornamenti con le patch di sicurezza che Google rilascia mensilmente.
Visto il numero sconfinato di dispositivi presenti in commercio, la lista non li comprende tutti, limitandosi ai brand principali che trovate elencati di seguito; inoltre, essendo una lista relativa a Google, sono esclusi tutti quei prodotti che vengono venduti esclusivamente in Cina.
È fondamentale tenere presente anche che, oltre alla politica del produttore, il ruolo delle compagnie telefoniche può influenzare la tempestività degli aggiornamenti di sicurezza.
Gli smartphone brandizzati possono ricevere in ritardo la distribuzione degli aggiornamenti a causa di test e personalizzazioni del software. Infine, qualora il vostro modello non fosse presente, molto probabilmente è perché il suo supporto è ufficialmente terminato.
Xiaomi
Modelli
Ultimo mese
Xiaomi 15 Ultra
febbraio 2031
Xiaomi 15
febbraio 2031
Xiaomi 14T Pro
settembre 2029
Xiaomi 14T
settembre 2029
Xiaomi 14
febbraio 2029
Xiaomi 14 Ultra
marzo 2029
Xiaomi 13/13 Pro
marzo 2028
Xiaomi 13 Lite
marzo 2027
Xiaomi 13 Ultra
giugno 2028
Xiaomi 13T/13T Pro
ottobre 2028
Xiaomi 12/12 Pro
marzo 2026
Xiaomi 12 Lite
luglio 2026
Xiaomi 12T/12T Pro
ottobre 2026
Xiaomi 11T/11T Pro
settembre 2025
Xiaomi Pad 7 Pro
marzo 2028
Xiaomi Pad 7
marzo 2031
Xiaomi Pad 6
luglio 2026
Xiaomi MIX Flip
luglio 2029
Redmi
Modelli
Ultimo mese
Redmi Note 14 Pro+ 5G
gennaio 2029
Redmi Note 14 Pro 5G
gennaio 2029
Redmi Note 14 Pro
gennaio 2029
Redmi Note 14 5G
gennaio 2029
Redmi Note 14
gennaio 2031
Redmi Note 13/13 5G
gennaio 2028
Redmi Note 13 Pro/13 Pro 5G
gennaio 2028
Redmi Note 13 Pro+ 5G
gennaio 2028
Redmi Note 12
marzo 2027
Redmi Note 12 5G
marzo 2026
Redmi Note 12 Pro
aprile 2026
Redmi Note 12 Pro 5G/Pro+ 5G
marzo 2027
Redmi Note 12S
maggio 2027
Redmi 14C
agosto 2028
Redmi 13C
novembre 2026
Redmi 13
giugno 2028
Redmi 12
giugno 2027
Redmi 12C
marzo 2027
Redmi 12 5G
settembre 2027
Redmi 10 5G
luglio 2025
Redmi 10A
aprile 2025
Redmi Pad Pro 5G
agosto 2027
Redmi Pad Pro
maggio 2027
Redmi Pad
ottobre 2025
Redmi Pad 2
giugno 2032
Redmi Pad 2 4G
giugno 2032
Redmi Pad SE 8.7 4G
agosto 2027
Redmi Pad SE 8.7
agosto 2027
Redmi Pad SE
agosto 2026
Redmi Pad Pro 5G
giugno 2027
POCO
Modelli
Ultimo mese
POCO F7
giugno 2031
POCO F7 Pro
marzo 2031
POCO F7 Ultra
marzo 2031
POCO F6/F6 Pro
maggio 2028
POCO F5/F5 Pro
maggio 2026
POCO X7
gennaio 2029
POCO X7 Pro
gennaio 2029
POCO X6/X6 Pro
gennaio 2028
POCO X5
febbraio 2027
POCO X5 Pro
febbraio 2026
POCO M7 Pro 5G
gennaio 2029
POCO M7 4G
agosto 2029
POCO M6
giugno 2028
POCO M6 Pro
gennaio 2028
POCO M6 Pro 5G
settembre 2026
POCO M5
settembre 2025
POCO C75
settembre 2028
POCO C71
aprile 2029
POCO C65
novembre 2026
POCO C55
gennaio 2027
Samsung
Modelli
Ultimo mese
Samsung Galaxy S25/S25+/S25 Ultra
gennaio 2032
Samsung Galaxy S24/S24+/S24 Ultra
gennaio 2031
Samsung Galaxy S24 FE
ottobre 2031
Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra
gennaio 2028
Samsung Galaxy S23 FE
novembre 2028
Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
febbraio 2027
Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra
gennaio 2026
Samsung Galaxy S21 FE
gennaio 2027
Samsung Galaxy S20 FE 4G/5G
ottobre 2024
Samsung Galaxy Z Fold 7
luglio 2032
Samsung Galaxy Z Fold 6
luglio 2031
Samsung Galaxy Z Fold 5
agosto 2028
Samsung Galaxy Z Fold 4
agosto 2027
Samsung Galaxy Z Fold 3
agosto 2026
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
luglio 2032
Samsung Galaxy Z Flip 7
luglio 2032
Samsung Galaxy Z Flip 6
luglio 2031
Samsung Galaxy Z Flip 5
agosto 2028
Samsung Galaxy Z Flip 4
agosto 2027
Samsung Galaxy Z Flip 3
agosto 2026
Samsung Galaxy A56 5G
marzo 2032
Samsung Galaxy A55 5G
marzo 2029
Samsung Galaxy A54 5G
marzo 2028
Samsung Galaxy A53 5G
marzo 2027
Samsung Galaxy A52
aprile 2025
Samsung Galaxy A52s 5G
settembre 2025
Samsung Galaxy A36 5G
marzo 2031
Samsung Galaxy A35 5G
marzo 2029
Samsung Galaxy A34 5G
marzo 2028
Samsung Galaxy A33 5G
marzo 2027
Samsung Galaxy A32 5G
febbraio 2025
Samsung Galaxy A26 5G
marzo 2031
Samsung Galaxy A25 5G
gennaio 2029
Samsung Galaxy A23 5G
settembre 2026
Samsung Galaxy A16
novembre 2032
Samsung Galaxy A16 5G
ottobre 2032
Samsung Galaxy A15 4G/5G
gennaio 2029
Samsung Galaxy A14 5G
gennaio 2027
Samsung Galaxy XCover 7
gennaio 2031
Samsung Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra
ottobre 2031
Samsung Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra
agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9 FE/FE+
settembre 2028
Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
febbraio 2027
Samsung Galaxy Tab A9+
ottobre 2027
Samsung Galaxy Tab Active 5
gennaio 2029
Honor
Modelli
Ultimo mese
Honor Magic 7 Pro
gennaio 2032
Honor Magic 7 Lite
gennaio 2032
Honor Magic 6 Pro
febbraio 2029
Honor Magic V3
settembre 2031
Honor 400
giugno 2028
Honor 400 Pro
giugno 2028
Honor 400 Lite
aprile 2027
Honor 200
giugno 2027
Honor 200 Pro
giugno 2027
Honor 200 Lite
maggio 2026
Honor X6b
maggio 2026
Honor Magic Pad 2
settembre 2027
Honor Pad 10
giugno 2027
Honor Pad 9
febbraio 2027
Honor Pad V9
marzo 2028
Honor Pad X9a
aprile 2027
Honor Pad X8a
ottobre 2027
OPPO
Modelli
Ultimo mese
OPPO Find X8
novembre 2029
OPPO Find X5/X5 Pro
febbraio 2026
OPPO Find N3/N3 Flip
ottobre 2028
OPPO Find N2 Flip
febbraio 2028
OPPO Reno 13 Pro 5G
gennaio 2028
OPPO Reno 13 5G
gennaio 2028
OPPO Reno 12/12 Pro 5G
giugno 2027
OPPO Reno 13 FS 5G/Reno 13 F 5G
gennaio 2028
OPPO Reno 13 A
gennaio 2028
OPPO Reno 12 F/12 FS/11 FS
luglio 2027
OPPO Reno 11/11 Pro
febbraio 2027
OPPO Reno 11A
giugno 2027
OPPO Reno 11F 5G
febbraio 2027
OPPO Reno 10 5G
giugno 2026
OPPO Reno 10 Pro 5G
luglio 2026
OPPO Reno 10 Pro+ 5G
luglio 2027
OPPO Reno 8 5G/8 Pro 5G
agosto 2025
OPPO Reno 7
aprile 2025
OPPO A5 4G
luglio 2031
OPPO A5X 4G
luglio 2031
OPPO A3 Pro 5G/A3 5G
luglio 2027
OPPO A3 5G/A3x 5G
luglio 2027
OPPO A3/A3x
luglio 2027
OPPO A98
aprile 2026
OPPO A80 5G
luglio 2027
OPPO A79 5G
dicembre 2026
OPPO A78
agosto 2026
OPPO A78 5G
febbraio 2026
OPPO A77
agosto 2025
OPPO A60
luglio 2027
OPPO A60 5G
luglio 2027
OPPO A58
ottobre 2026
OPPO A57s
agosto 2025
OPPO A40/A40m
luglio 2027
OPPO A38
ottobre 2026
OPPO A20
luglio 2027
OPPO A18
ottobre 2026
OPPO F25 Pro 5G
marzo 2027
OPPO Pad 3 Pro
novembre 2028
OnePlus
Modelli
Ultimo mese
OnePlus 13
gennaio 2030
OnePlus 12
febbraio 2029
OnePlus 11
febbraio 2028
OnePlus 10T
agosto 2026
OnePlus Open
ottobre 2028
OnePlus Nord 5
luglio 2031
OnePlus Nord 4
luglio 2028
OnePlus Nord 3
luglio 2027
OnePlus Nord CE 5
luglio 2031
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
luglio 2027
OnePlus Nord CE 3 Lite
aprile 2026
Realme
Modelli
Ultimo mese
Realme GT 7
maggio 2031
Realme GT 7 Pro
novembre 2028
Realme GT 7T
maggio 2031
Realme 15 5G
luglio 2028 (incerto)
Realme 14T 5G
maggio 2031
Realme 14 5G
maggio 2031
Realme 15 Pro 5G
luglio 2028 (incerto)
Realme 14 Pro+ 5G
marzo 2031
Realme 14 Pro 5G
marzo 2031
Realme 14x 5G
marzo 2031
Realme 12x 5G
maggio 2027
Realme C75
gennaio 2031
Realme C71
luglio 2031
Realme C61
maggio 2027
Realme P3 5G
giugno 2028
vivo
Modelli
Ultimo mese
vivo X Fold 5
luglio 2030
vivo X200 FE
giugno 2030 (incerto)
vivo X200 Pro
gennaio 2030 (incerto)
vivo Y29s 5G
novembre 2028
vivo Y28s 5G
novembre 2027
vivo V50e
aprile 2029
vivo V50 Lite 5G
giugno 2028
vivo V50
dicembre 2028
vivo V40
settembre 2027
vivo V40 SE 5G
maggio 2027
vivo V29/V29 Lite 5G
dicembre 2025
vivo Y19s
luglio 2028
Google
Modelli
Ultimo mese
Google Pixel 10
agosto 2032
Google Pixel 10 Pro
agosto 2032
Google Pixel 10 Pro XL
agosto 2032
Google Pixel 9a
aprile 2032
Google Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL
agosto 2031
Google Pixel 8/8 Pro
ottobre 2030
Google Pixel 8a
maggio 2031
Google Pixel 7/7 Pro
ottobre 2027
Google Pixel 7a
maggio 2028
Google Pixel 6/6 Pro
ottobre 2026
Google Pixel 6a
luglio 2027
Google Pixel 9 Pro Fold
agosto 2031
Google Pixel Fold
giugno 2028
Motorola
Modelli
Ultimo mese
Motorola Edge 60
marzo 2029
Motorola Edge 60 Pro
aprile 2029
Motorola Edge 60 Stylus
marzo 2028
Motorola Edge 60 Fusion
marzo 2029
Motorola Edge 50 Pro
febbraio 2028
Motorola Edge 50 Ultra
maggio 2028
Motorola Edge 50 Fusion
aprile 2028
Motorola Edge 40
gennaio 2028
Motorola Edge 40 Pro
aprile 2027
Motorola Edge 40 Neo
settembre 2027
Motorola Edge 2024
maggio 2027
Motorola Edge 2023
settembre 2026
Motorola Edge+ 2023
maggio 2027
Motorola Edge 30 Ultra
settembre 2026
Motorola Edge 30 Fusion/Neo
settembre 2025
Motorola Edge 2022
agosto 2025
Motorola RAZR 60
giugno 2029
Motorola RAZR 60 Ultra
febbraio 2029
Motorola RAZR 50/50 Ultra
giugno 2028
Motorola RAZR 40/40 Ultra
giugno 2027
Motorola RAZR 40s
novembre 2027
Motorola RAZR/RAZR+ 2024
giugno 2028
Motorola RAZR/RAZR+ 2023
giugno 2027
Motorola RAZR 2022
ottobre 2025
Motorola ThinkPhone
gennaio 2027
Motorola G Play 2024
gennaio 2027
Motorola G Stylus 2023
aprile 2026
Motorola G Stylus 5G 2024
maggio 2027
Motorola G Stylus 5G 2023
giugno 2026
Motorola G Power 5G 2024
marzo 2027
Motorola G Power 5G 2023
aprile 2026
Motorola G 5G 2024
marzo 2027
Motorola G 5G 2023
maggio 2026
Motorola G85 5G
luglio 2028
Motorola G84 5G
settembre 2026
Motorola G73 5G
gennaio 2026
Motorola G72
ottobre 2025
Motorola G64/G64y 5G
aprile 2027
Motorola G54 5G
settembre 2026
Motorola G53 5G
gennaio 2026
Motorola G53s/G53y/G53j 5G
dicembre 2026
Motorola G34 5G
gennaio 2027
Motorola G32
agosto 2025
Motorola G23
gennaio 2026
Motorola G14
agosto 2026
Motorola G13
gennaio 2026
Nothing
Modelli
Ultimo mese
Nothing Phone (3a)
marzo 3031
Nothing Phone (3a) Pro
marzo 3031
Nothing Phone (2a)
marzo 2028
Nothing Phone (2a) Plus
agosto 2028
Nothing Phone (2)
luglio 2027
Nothing Phone (1)
luglio 2026
CMF Phone 2 Pro
maggio 2031
CMF Phone 1
luglio 2027
REDMAGIC
Modelli
Ultimo mese
REDMAGIC 10S Pro
giugno 2028
REDMAGIC 10 Pro
dicembre 2027
REDMAGIC 10 Air
aprile 2028
REDMAGIC 9S Pro
luglio 2026
REDMAGIC 9 Pro
dicembre 2025
REDMAGIC Nova
settembre 2026
REDMAGIC Astra
luglio 2027
Nokia
Modelli
Ultimo mese
Nokia X30 5G
novembre 2025
Nokia G60 5G
novembre 2025
Nokia G42 5G
agosto 2026
Nokia G22
aprile 2026
Nokia G11 Plus
ottobre 2025
Nokia T21
gennaio 2026
Nokia T10
dicembre 2025
Sony
Modelli
Ultimo mese
Sony Xperia 10 VII
maggio 2031
Sony Xperia 10 VI
maggio 2028
Sony Xperia 10 V
giugno 2026
