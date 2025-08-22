Quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

Di
Michele Perrone
-
Avete uno smartphone o un tablet Xiaomi, Redmi o POCO e siete curiosi di scoprire quanti aggiornamenti Android riceverà? Tempo addietro ho stilato un approfondimento in cui elenco il catalogo dei vari produttori e specifico con quale versione di Android è nato ogni dispositivo e qual è l’ultima disponibile, il ché aiuta a capire quale sia la politica d’aggiornamento dei marchi in commercio. Nel caso di Xiaomi e dei suoi sub-brand, è la stessa compagnia a fornirci questa informazione, pertanto è possibile sapere quale sarà l’ultimo major update che verrà rilasciato ufficialmente per il vostro modello.

Ultimo aggiornamento: agosto 2025 – aggiunto POCO M7 4G

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti Android garantiti per smartphone e tablet

Prima di proseguire, però, sono necessarie alcune premesse. Quella principale è che la lista che trovate in questo articolo non è esaustiva in quanto comprende solamente quegli smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO che hanno la certificazione Android Enterprise Recommended di Google, pertanto mancano tutti quei modelli esclusivamente venduti in Cina.

Per quanto le informazioni fornite da Xiaomi siano quasi sempre corrette, possono esserci rari casi in cui la compagnia decida di rilasciare più aggiornamenti di quelli previsti: per esempio, Note 10T 5G è garantito che riceva come ultimo aggiornamento Android 12 pur avendo comunque ricevuto anche Android 13.

Infine, può capitare che alcuni modelli (solitamente di fascia medio/bassa) non ricevano più aggiornamenti Android dopo una certa data ma continuino comunque a essere aggiornati lato UI: per esempio la serie Redmi Note 11, che pur essendosi fermata ad Android 13 ha comunque ricevuto l’aggiornamento HyperOS 1 che su altri modelli è basato su Android 14.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):

ModelloVersione inizialeVersione finale
Xiaomi 15Android 15Android 19
Xiaomi 15 UltraAndroid 15Android 19
Xiaomi 14TAndroid 14Android 18
Xiaomi 14T ProAndroid 14Android 18
Xiaomi 14Android 14Android 18
Xiaomi 14 UltraAndroid 14Android 18
Xiaomi 13 LiteAndroid 12Android 15
Xiaomi 13TAndroid 13Android 17
Xiaomi 13T ProAndroid 13Android 17
Xiaomi 12Android 12Android 15
Xiaomi 12 ProAndroid 12Android 15
Xiaomi 12 LiteAndroid 12Android 14
Xiaomi 12TAndroid 12Android 15
Xiaomi 12T ProAndroid 12Android 15
Xiaomi 11 UltraAndroid 11Android 14
Xiaomi 11 Lite 5GAndroid 11Android 13
Xiaomi 11 Lite 5G NEAndroid 11Android 14
Xiaomi 11TAndroid 11Android 14
Xiaomi 11T ProAndroid 11Android 14
Xiaomi 10TAndroid 10Android 12
Xiaomi 10T ProAndroid 10Android 12
Xiaomi 10T LiteAndroid 10Android 12
Xiaomi MIX FlipAndroid 14Android 17
Xiaomi Pad 7Android 15Android 19
Xiaomi Pad 7 ProAndroid 15Android 17
Xiaomi Pad 6Android 13Android 14
Redmi Note 14 5GAndroid 14Android 16
Redmi Note 14 4GAndroid 14Android 18
Redmi Note 14 Pro 5GAndroid 14Android 17
Redmi Note 14 Pro 4GAndroid 14Android 17
Redmi Note 14 Pro+Android 14Android 17
Redmi Note 13Android 13Android 15
Redmi Note 13 5GAndroid 13Android 15
Redmi Note 13 ProAndroid 13Android 16
Redmi Note 13 Pro 5GAndroid 13Android 16
Redmi Note 13 Pro+ 5GAndroid 13Android 16
Redmi Note 12Android 13Android 15
Redmi Note 12 5GAndroid 12Android 14
Redmi Note 12 Pro 5GAndroid 12Android 14
Redmi Note 12 Pro+ 5GAndroid 12Android 14
Redmi Note 11Android 11Android 13
Redmi Note 11 Pro 5GAndroid 11Android 13
Redmi Note 11 Pro+ 5GAndroid 11Android 13
Redmi Note 11 SEAndroid 12Android 14
Redmi Note 11SAndroid 11Android 13
Redmi Note 11S 5GAndroid 11Android 13
Redmi Note 10 5GAndroid 11Android 13
Redmi Note 10 ProAndroid 11Android 13
Redmi Note 10 Pro MaxAndroid 11Android 13
Redmi Note 10SAndroid 11Android 13
Redmi Note 10T 5GAndroid 11Android 12
Redmi Note 9 ProAndroid 10Android 12
Redmi 14CAndroid 14Android 16
Redmi 13Android 14Android 16
Redmi 13CAndroid 13Android 15
Redmi 13C 5GAndroid 13Android 15
Redmi 12Android 13Android 15
Redmi 12CAndroid 12Android 14
Redmi 12 5GAndroid 13Android 15
Redmi 11 Prime 5GAndroid 12Android 14
Redmi 10Android 11Android 13
Redmi 10 5GAndroid 12Android 14
Redmi 10 2022Android 11Android 13
Redmi 10CAndroid 11Android 13
Redmi 9Android 10Android 12
Redmi 9TAndroid 11Android 12
Redmi PadAndroid 12Android 14
Redmi Pad 2Android 15Android 17
Redmi Pad 2 4GAndroid 15Android 17
Redmi Pad SEAndroid 13Android 14
Redmi Pad SE 8.7Android 14Android 16
Redmi Pad SE 8.7 4GAndroid 14Android 16
Redmi Pad ProAndroid 14Android 16
Redmi Pad Pro 5GAndroid 14Android 16
POCO X7Android 14Android 17
POCO X7 ProAndroid 15Android 18
POCO X4 Pro 5GAndroid 11Android 13
POCO F7Android 15Android 19
POCO F7 ProAndroid 15Android 19
POCO F7 UltraAndroid 15Android 19
POCO F6Android 14Android 16
POCO F6 ProAndroid 14Android 16
POCO M7 4GAndroid 15Android 17
POCO M7 Pro 5GAndroid 14Android 16
POCO M6 Pro 5GAndroid 13Android 15
POCO M5sAndroid 12Android 13
POCO M4 5GAndroid 12Android 14
POCO M4 ProAndroid 11Android 13
POCO M3 Pro 5GAndroid 11Android 13
POCO C75Android 14Android 16
POCO C71Android 15Android 17
POCO C55Android 12Android 14

