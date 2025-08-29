Quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo Samsung

Di tutti i produttori tecnologici sul mercato, Samsung è indubbiamente il più prolifico e reattivo quando si parla di aggiornamenti Android, mantenendo aggiornati per lungo tempo smartphone e tablet. Dopo un passato travagliato in cui il principale difetto imputatogli era il supporto software, negli ultimi anni ha concretamente dimostrato di aver migliorato di molto la sua politica d’aggiornamento. Non solo, perché sul suo sito ufficiale ha pubblicato una lista piuttosto esauriente dei modelli di attuale e scorsa generazione, specificando per quanti anni saranno aggiornati.

Ultimo aggiornamento: agosto 2025, aggiunto Galaxy A17 5G

Ecco gli aggiornamenti Android garantiti per smartphone e tablet Samsung

La lista in questione riguarda Android Enterprise Recommended, la certificazione che Google conferisce a smartphone e tablet commercializzati in occidente. Per poter riceverla, il produttore deve specificare per quanti anni verranno rilasciati aggiornamenti Android e relativi alle patch di sicurezza per gli specifici modelli.

Come potete constatare dalla lista che trovate di seguito, con il passare degli anni smartphone e tablet Samsung sono arrivati ad avere un supporto software molto prolungato, il migliore sul mercato Android e considerabile alla pari di quello di Apple, storicamente lodata per supportare molto a lungo i suoi prodotti. Se top di gamma come quelli della serie Galaxy S10 hanno ricevuto solo 3 major update, a partire dalla serie Galaxy S24 la nuova politica di Samsung ha introdotto ben 7 anni di major update (e update di sicurezza) per i modelli di punta. I modelli più recenti della serie Galaxy A (A56, A36 e A26) riceveranno tutti 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza.

Modello Versione iniziale Versione finale Aggiornamenti di sicurezza (fino a) Samsung Galaxy S25 Android 15 Android 22 Gennaio 2032 Samsung Galaxy S25+ Android 15 Android 22 Gennaio 2032 Samsung Galaxy S25 Ultra Android 15 Android 22 Gennaio 2032 Samsung Galaxy S24 Android 14 Android 21 Gennaio 2031 Samsung Galaxy S24+ Android 14 Android 21 Gennaio 2031 Samsung Galaxy S24 Ultra Android 14 Android 21 Gennaio 2031 Samsung Galaxy S24 FE Android 14 Android 21 Ottobre 2031 Samsung Galaxy S23 Android 13 Android 17 Gennaio 2028 Samsung Galaxy S23+ Android 13 Android 17 Gennaio 2028 Samsung Galaxy S23 Ultra Android 13 Android 17 Gennaio 2028 Samsung Galaxy S23 FE Android 13 Android 17 Novembre 2028 Samsung Galaxy S22 Android 12 Android 16 Febbraio 2027 Samsung Galaxy S22+ Android 12 Android 16 Febbraio 2027 Samsung Galaxy S22 Ultra Android 12 Android 16 Febbraio 2027 Samsung Galaxy S21 Android 11 Android 15 Gennaio 2026 Samsung Galaxy S21+ Android 11 Android 15 Gennaio 2026 Samsung Galaxy S21 Ultra Android 11 Android 15 Gennaio 2026 Samsung Galaxy S21 FE Android 12 Android 15 Gennaio 2027 Samsung Galaxy S20 Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S20 5G Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S20+ Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S20+ 5G Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S20 Ultra Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S20 FE Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S20 FE 5G Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy S10 Android 9 Android 12 – Samsung Galaxy S10+ Android 9 Android 12 – Samsung Galaxy S10e Android 9 Android 12 – Samsung Galaxy Z Fold 7 Android 16 Android 23 Luglio 2032 Samsung Galaxy Z Fold 6 Android 14 Android 21 Luglio 2031 Samsung Galaxy Z Fold 5 Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Z Fold 4 Android 12L Android 16 Agosto 2027 Samsung Galaxy Z Fold 3 Android 11 Android 15 Agosto 2026 Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Android 16 Android 23 Luglio 2032 Samsung Galaxy Z Flip 7 Android 16 Android 23 Luglio 2032 Samsung Galaxy Z Flip 6 Android 14 Android 21 Luglio 2031 Samsung Galaxy Z Flip 5 Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Z Flip 4 Android 12 Android 16 Agosto 2027 Samsung Galaxy Z Flip 3 Android 11 Android 15 Agosto 2026 Samsung Galaxy Note 20 Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy Note 20 5G Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy Note 10 Android 9 Android 12 – Samsung Galaxy Note 10+ Android 9 Android 12 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G Android 9 Android 12 – Samsung Galaxy A56 Android 15 Android 21 Marzo 2031 Samsung Galaxy A55 Android 14 Android 18 Marzo 2029 Samsung Galaxy A54 Android 13 Android 17 Marzo 2028 Samsung Galaxy A53 Android 12 Android 16 Marzo 2027 Samsung Galaxy A52 Android 11 Android 14 Aprile 2025 Samsung Galaxy A52 5G Android 11 Android 14 Marzo 2025 Samsung Galaxy A52s Android 11 Android 14 Settembre 2025 Samsung Galaxy A36 Android 15 Android 21 Marzo 2031 Samsung Galaxy A35 Android 14 Android 18 Marzo 2029 Samsung Galaxy A34 Android 13 Android 17 Marzo 2028 Samsung Galaxy A33 Android 12 Android 16 Marzo 2027 Samsung Galaxy A32 Android 11 Android 13 Marzo 2025 Samsung Galaxy A32 5G Android 11 Android 13 Febbraio 2025 Samsung Galaxy A26 Android 15 Android 21 Marzo 2031 Samsung Galaxy A25 Android 14 Android 18 Gennaio 2029 Samsung Galaxy A23 5G Android 12 Android 14 Settembre 2026 Samsung Galaxy A17 5G Android 15 Android 21 Agosto 2031 Samsung Galaxy A16 Android 14 Android 22 Ottobre 2032 Samsung Galaxy A16 5G Android 14 Android 22 Ottobre 2032 Samsung Galaxy A15 Android 14 Android 18 Gennaio 2029 Samsung Galaxy A15 5G Android 14 Android 18 Gennaio 2029 Samsung Galaxy A14 5G Android 13 Android 15 Gennaio 2027 Samsung Galaxy XCover 7 Android 14 Android 21 Gennaio 2031 Samsung Galaxy XCover 6 Pro Android 12 Android 16 Luglio 2027 Samsung Galaxy XCover 5 Android 11 Android 14 Marzo 2026 Samsung Galaxy XCover Pro Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy Tab S9 Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9 5G Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9+ Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9+ 5G Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G Android 13 Android 17 Agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9 FE Android 13 Android 17 Settembre 2028 Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G Android 13 Android 17 Settembre 2028 Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Android 13 Android 17 Settembre 2028 Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G Android 13 Android 17 Settembre 2028 Samsung Galaxy Tab S8 Android 12 Android 16 Febbraio 2027 Samsung Galaxy Tab S8+ Android 12 Android 16 Febbraio 2027 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Android 12 Android 16 Febbraio 2027 Samsung Galaxy Tab S7 Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy Tab S7+ Android 10 Android 13 – Samsung Galaxy Tab S7 FE Android 11 Android 14 Giugno 2025 Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G Android 11 Android 14 Giugno 2025 Samsung Galaxy Tab A9 Android 13 Android 16 Ottobre 2027 Samsung Galaxy Tab A9 LTE Android 13 Android 16 Ottobre 2027 Samsung Galaxy Tab A9+ Android 13 Android 16 Ottobre 2027 Samsung Galaxy Tab A9+ 5G Android 13 Android 16 Ottobre 2027 Samsung Galaxy Tab Active 5 Android 14 Android 22 Gennaio 2032 Samsung Galaxy Tab Active 5 5G Android 14 Android 22 Gennaio 2032 Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Android 12 Android 15 Settembre 2027 Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Android 12 Android 15 Settembre 2027 Samsung Galaxy Tab Active 3 Android 10 Android 13 Ottobre 2025

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le